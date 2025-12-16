۴ هزار شهید در مسیر مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بنا بر گزارشهای رسمی منتشرشده از سوی اتحادیه اروپا، بیش از هزار و ۴۰۰ نوع ماده روانگردان شناسایی شده که نشاندهنده پیچیدگی و گستردگی این بحران جهانی است.
وی ادامه داد: معضل مواد مخدر، مسئلهای بسیار بزرگ و چندلایه است و جمهوری اسلامی ایران در این مسیر، هزینههای سنگین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جانی پرداخته است. ایران نهتنها در منطقه، بلکه در جامعه جهانی، پرچمدار مبارزه با مواد مخدر در سه حوزه پیشگیری، درمان و مقابله با قاچاق محسوب میشود.
ذوالفقاری اظهار کرد: تمام تلاشها بر این است که حتی یک نفر به دام اعتیاد نیفتد. کدام کشور در دنیا وجود دارد که بیش از چهار هزار نفر از جوانانش جان خود را در مسیر مبارزه با مواد مخدر نثار کرده باشند؟ جوانان ایرانی در این میدان مظلومانه ایستادهاند.
وی در پایان افزود: امروز متأسفانه اولویت برخی والدین برای فرزندان، صرفاً تأمین نیازهای مادی است و جنبههای تربیتی و معنوی مورد غفلت قرار گرفته است.
