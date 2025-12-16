موعد برگزاری اولین جلسه ششمین دوره پارلمان عراق مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق روز دوشنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ را موعد برگزاری نخستین جلسه ششمین دوره پارلمان عراق اعلام کرد.

رئیس جمهور عراق طی فرمانی اعلام کرد که پس از تایید نتایج نهایی انتخابات، دوشنبه ۲۹ دسامبر را موعد نخستین جلسه پارلمان تعیین می کند.

براساس قانون اساسی عراق، ریاست نخستین جلسه برعهده رئیس سنی و بزرگترین عضو پارلمان است.

پیش از این شورای عالی قضایی عراق اعلام کرده بود که از زمان تایید نتایج در تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵، طی ۱۵ روز انتخاب رئیس پارلمان و دو نائب آن باید انجام شود.

همچنین از تاریخ برگزاری نخستین جلسه پارلمان و پس از انتخابات رئیس و دو نائب آن، طی ۳۰ روز باید رئیس جمهور جدید تعیین شود.

از تاریخ انتخاب رئیس جمهور عراق، طی ۱۵ روز فرصت است تا نخست وزیر به تشکیل دولت جدید مکلف شود.

شورای عالی قضایی عراق بیان کرد که از تاریخ مکلف شدن نخست وزیر نیز طی ۳۰ روز باید کابینه جدید تشکیل شود.