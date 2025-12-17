https://mehrnews.com/x39Tht ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲ کد خبر 6692246 استانها فارس استانها فارس ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲ جریان آب در رودخانه خشک شیراز پس از بارندگی شیراز- پس از گذشت ۳۰ ساعت از شروع بارندگی در کلانشهر شیراز ، جریان آب در رودخانه خشک این شهر به راه افتاده است. دریافت 15 MB کد خبر 6692246 کپی شد مطالب مرتبط آبگرفتگی در بخش هایی از شهر فیروزآباد فارس شیراز در بارش باران رحمت الهی ۲۰ میلیون مترمکعب آب به سد سلمان فارسی وارد شد ۱۴ میلیون مترمکعب آب پشت سدهای فیروزآباد فارس ذخیره شد نوای برگها و قطرههای باران در آرامگاه حافظ بارش باران پاییزی در آرامگاه حافظیه شیراز راه ارتباطی یازده روستا در فسا بازگشایی شد سر ریز شدن سد تنگ مهر در جنوب فارس برخورد صاعقه به چند منزل مسکونی در روستای کهنویه علامرودشت خسارت زد آمادهباش به دستگاههای اجرایی فارس در آستانه موج دوم بارندگی میمند رکورددار بارش در فارس؛ شیراز ۴۱ میلیمتر باران دریافت کرد تردد در بستر رودخانهها و مسیلهای شهرستان جهرم ممنوع شد برچسبها بارش باران رودخانه شیراز باران
نظر شما