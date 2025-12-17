  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

جریان آب در رودخانه خشک شیراز پس از بارندگی

شیراز- پس از گذشت ۳۰ ساعت از شروع بارندگی در کلان‌شهر شیراز ، جریان آب در رودخانه خشک این شهر به راه افتاده است.

کد خبر 6692246

