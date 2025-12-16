  1. استانها
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

طغیان رودخانه شهر ارد گراش فارس

طغیان رودخانه شهر ارد گراش فارس

گراش- به دلیل بارش های گسترده باران در گراش ، رودخانه شهر ارد این شهرستان طغیان کرد.

کد خبر 6691186

