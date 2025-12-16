https://mehrnews.com/x39SQQ ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷ کد خبر 6691186 استانها فارس استانها فارس ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷ طغیان رودخانه شهر ارد گراش فارس گراش- به دلیل بارش های گسترده باران در گراش ، رودخانه شهر ارد این شهرستان طغیان کرد. دریافت 33 MB کد خبر 6691186 کپی شد مطالب مرتبط فرماندار گراش: یک نفر در روستای آغضه بر اثر سیلاب مفقود شد شهرک ایثار شهر بیرم فارس زیر آب رفت باران در فارس اوج گرفت؛ ۷۰ میلیمتر بارش در لامرد اسدی: درصورت بروز کوچکترین خطر، کنارگذرهای شیراز مسدود میشود آبگرفتگی محور لارستان به لامرد فارس را مسدود کرد باران راه ارتباطی ۱۱ روستا در فسا را مسدود کرد مطهرنیا: شرایط جهرم پس از بارشها کاملاً تحت کنترل است بارش باران پاییزی در آرامگاه حافظیه شیراز میرزایی قیری: فرد گم شده در سیلاب گراش پیدا شد بارش برف صدرا و قلات شیراز را سفیدپوش کرد روایت فداکاری بانوی پزشک لامردی در دل سیلاب مهگرفتگی شدید در آباده فارس وضعیت رودخانه خشک شیراز پس از ۱۸ ساعت بارندگی فیروزآباد پربارشترین شهرستان فارس؛ شیراز ۲۸ میلیمتر باران دریافت کرد شیراز در بارش باران رحمت الهی خوشبخت: تاکنون هیچگونه آبگرفتگی در شیراز گزارش نشده است سر ریز شدن سد تنگ مهر در جنوب فارس برچسبها بارش باران سیلاب طغیان رودخانه گراش
نظر شما