به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شهرستان آستانه‌اشرفیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، اساتید شهید، شهدای استان گیلان و شهدای این جنگ، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی در طول حیات خود از سال ۱۹۴۸ تاکنون چندین جنگ کلاسیک را تجربه کرده که در همه آن‌ها ماهیت تجاوزگرانه و توسعه‌طلبانه‌اش آشکار بوده است.

وی با اشاره به اینکه پس از سال ۱۹۷۳ رژیم صهیونیستی وارد جنگ دولتی مستقیم نشده، افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پرچم دفاع از فلسطین و حمایت از مستضعفان را برافراشت و همین موضوع، ایران را به کانون اصلی تقابل راهبردی با این رژیم جعلی تبدیل کرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه اخیر، رژیم صهیونیستی آغازگر جنگ و ایران در موضع دفاع قرار داشت، تصریح کرد: روایت مسلط این نبرد، روایت دفاع مشروع ایران بود و همین مسئله موجب انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان شد.

حق‌شناس ادامه داد: حمله به ایران، نه تنها اهداف نظامی و راهبردی رژیم صهیونیستی را محقق نکرد، بلکه ابهت پوشالی این رژیم و افسانه گنبد آهنین را در هم شکست و نشان داد که سرزمین‌های اشغالی نیز آسیب‌پذیر هستند.

وی با اشاره به حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه گفت: برای دومین بار پس از جنگ جهانی دوم، پایگاه‌های آمریکا هدف قرار گرفت که این موضوع، هیمنه ادعایی ایالات متحده را نیز زیر سوال برد.

استاندار گیلان تأکید کرد: نه حماس و نه حزب‌الله نابود نشده‌اند و ادعای ایجاد بازدارندگی از سوی رژیم صهیونیستی، در عمل شکست خورده است. این جنگ نشان داد که هیچ قدرتی نمی‌تواند بدون پاسخ به ایران اسلامی تعرض کند.

حق‌شناس با اشاره به تقدیم شهدای این جنگ، گفت: استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ایران، هزینه داشته و دارد، اما ملت ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته نشان داده است که در برابر بیگانگان هرگز کوتاه نخواهد آمد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهدا با نثار جان خود، استقلال و عزت ایران اسلامی را تثبیت کردند و بی‌تردید اگر امروز در میان ما بودند، با افتخار از ایستادگی در راه نظام، کشور و ملت ایران سخن می‌گفتند.