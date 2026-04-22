استاندار گیلان: کیفیت زندگی جامعه به نقش بانوان وابسته است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر چهارشنبه در ویژه‌ برنامه روز دختر در رشت با بیان اینکه کیفیت زندگی ربط و بستگی کامل به بانوان ایران‌زمین دارد، اظهار کرد: ۵۰ درصد جمعیت را بانوان تشکیل می‌دهند و ۵۰ درصد دیگر نیز در صورت وجود این ۵۰ درصد معنا پیدا می‌کند.

استاندار گیلان افزود: کیفیتی که منجر به زندگی مطلوب شود، بستگی به بانوان دارد. اگر بانوان کشور به لحاظ تحصیلات در سطح مطلوب باشند، این کیفیت بر تربیت نیز اثر می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه ورزش ابزار است و دانشگاه و مدرسه نیز ابزارهایی برای هدف بزرگ‌تر یعنی کیفیت و فلسفه زندگی هستند، گفت: میلیون‌ها نفر در گیلان، چه مرد و چه زن، آمدند و رفتند. اگر فقط به خودمان از لحاظ جسمی، مالی، روحی یا تمکن‌های مختلف فکر کنیم، طبیعی است که از لحاظ مادی لذت می‌بریم اما کیفیت زندگی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.

حق‌شناس با تاکید به پیگیری مباحث مطرح‌شده از سوی دختران موفق گیلان، تصریح کرد: در حوزه اشتغال، سهمیه‌ای برای معلولین تا ۳ درصد وجود دارد که در آزمون‌ها بسیار کمک‌کننده است. همچنین در استان طرح‌های پژوهشی بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه اسم ورزش در گیلان درخشیده، در تمامی رشته‌ها به‌ویژه در حوزه ورزش بانوان،گفت: آموزش بسیار مهم است و یکی از شیوه‌های آموزش توسعه‌یافته این است که دانش‌آموزان در متن جامعه وارد شوند.

اشاره به تاریخ جنگ‌ها و موقعیت ایران

حق‌شناس با طرح این پرسش که چرا جنگ شد؟! گفت: اگر جمهوری اسلامی ایران نبود، باز هم جنگ می‌شد؛ زیرا آمریکا از زمانی که آمریکا شده، هر ساله یک جنگ داشته است. در سال ۱۳۳۲ مگر جمهوری اسلامی بود که حمله صورت گرفت؟ در سال ۱۳۲۰ جمهوری اسلامی بود؟!

وی افزود: جنگ حمله ایران و روس که به عهدنامه گلستان منجر شد، مگر جمهوری اسلامی ایران وجود داشت؟ همه کشورها در دنیا در طول تاریخ هزاران ساله به ایران حمله کرده‌اند؛ ۴۰۰ بار به ایران حمله شده و این موضوع هیچ ربطی به نظام‌های سیاسی ندارد، چون موقعیت ایران موقعیتی بی‌نظیر است.

استاندار گیلان با بیان اینکه از سال ۱۳۵۷ تاکنون در هیچ حمله‌ای بخشی از ایران جدا نشده است و نظام سیاسی مهم است، گفت: ترامپ با حمله به ایران و بیت رهبری تصور می‌کرد مردم به خیابان می‌ریزند؛ آری مردم آمدند، اما نه برای اهداف دشمن، بلکه برای دفاع از ایران. ترامپ نمی‌فهمد که ایران بر موقعیت جغرافیایی خود حساس است.

وی با اشاره به اینکه ترامپ برای فروپاشی نظام سیاسی تلاش می‌کرد و حالا منت می‌گذارد برای بازگشایی تنگه هرمز، در حالی که رهبران جمهوری اسلامی در جغرافیای کشور تردید نداشتند.

توان دفاعی و آینده ایران

حق‌شناس گفت: در زمان جنگ با ابزاری که خریده بودیم جنگ کردیم، اما اکنون در این جنگ با ابزاری که خودمان تولید کرده‌ایم در حال جنگ هستیم. این تجهیزات و ظرفیت‌ها درون‌زا هستند و این قدرت فقط در موشک و پهپاد نیست.

وی با بیان اینکه بعد از این جنگ، ایران جدیدی متولد می‌شود از دو حالت پیش رو جنگ گفت و تصریح کرد:یا به ته آن می‌رویم، یا ایرانی متولد می‌شود که دیگر مسیر تحریم و انتظار برای فروش نفت را نخواهد داشت.

استاندار گیلان با اشاره به توان کشور در بحران‌ها گفت: در ۸ سال جنگ، ۲۰۰ هزار مسکن و خودرو از بین رفت؛ اما در ۴۰ روز ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد.الحمدلله همه چیز سر جای خود است، چون قدرت ایران درون‌زا است. کشور شهید داده، اما اداره کشور به لحاظ کیفیت برمی‌گردد به کارمدرسه، دانشگاه و آموزش عالی در صورت کار در این مراکز است که موفقیت حاصل می‌شود.