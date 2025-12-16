به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی‌نژاد دبیر کمیته ملی المپیک در مراسم تجلیل از قهرمانان تیراندازی در جمع خبرنگاران گفت: تجلیل کار ارزشمندی است که فدراسیون‌ها تقدیر می‌کنند. ما هم به عنوان نماینده کمیته حاضر شدیم که بگوییم قدردان زحمات آنها هستیم.



وی در ادامه گفت: در ۱۰ دی ماه مجمع کمیته ملی المپیک برگزار خواهد شد و دو مورد از انتخابات در این مراسم مطرح است. دوره ۴ ساله فعلی قبل از بازی‌های آسیایی تمام می‌شود و پیشنهادی که شده انتخابات را ۴ ماه به تعویق بیندازیم. بعد از ناگویا هم المپیک داگار را داریم. بنابراین برخی از اعضا پیشنهاد دادند که انتخابات را ۴ ماه به تعویق بیندازیم و در دی انتخابات را برگزار کنیم.



دبیر کمیته ملی المپیک افزود: برخی از اعضای مجمع نظر دادند که کاری کنیم که این تداخل را نداشته باشیم و به سیکل المپیک برگردیم. اکثر کشورها بعد از المپیک‌ها انتخابات را برگزار می‌کنند. مورد تأیید برخی از از اعضای هیئت اجرایی قرار گرفته که انتخابات بعدی بعد از المپیک لس آنجلس انجام شود. اگر مجمع تصویب کنند انجام می‌شود.



او در خصوص حکم دوومیدانی کاران گفت: من خبری ندارم. رسمی نامه‌ای دریافت نکردم.



علی‌نژاد در مورد اینکه برخی باشگاه‌ها به تیم امید بازیکن نمی‌دهند گفت: این موضوع به فدراسیون واگذار شده و تاج هماهنگ خواهد کرد.



وی در در مورد حواشی الهه منصوریان گفت: اجازه دهید به موضوعات داخلی فدراسیون‌ها ورود نکنیم خودشان اگر خواستند مطرح کنند.



دبیر کمیته ملی المپیک در خصوص ورود مهمات تیراندازی به کشور گفت: تحریم‌ها در برخی رشته مثل تیراندازی دچار مشکل کرده است. باید راه‌کارهای موازی برای آن پیدا کرد. امیدواریم و در تلاش هستیم در سال آینده بتوانیم در بودجه داشته باشیم که مشکلات رفع شود.



او در مورد اظهارات خیابانی گفت بحث‌هایی است که فدراسیون فوتبال باید نظر دهد. باید حرمت ورزشکاران و المپین‌ها را داشته باشیم. حرمت خبرنگاران هم باید حفظ شود. موضوعات اینچنینی را باید دقت کنیم که ورزش مایه شادی باشد نه اینکه دلخوری و ناراحتی ایجاد شود. او هم صحبت‌هایش را اصلاح خواهد کرد.

علی‌نژاد درباره اظهارات خیابانی: حرمت ورزشکاران و خبرنگاران باید حفظ شود

دبیر کمیته ملی المپیک با اشاره به حواشی اخیر تأکید کرد رسیدگی به این موضوع بر عهده فدراسیون فوتبال است و باید دقت شود ورزش مایه شادی باشد نه دلخوری. صحبت‌ها اصلاح خواهد شد و حفظ حرمت ورزشکاران، المپین‌ها و خبرنگاران ضروری است.