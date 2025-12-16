ایران با ۱۰۴ فروند ناوگان، رتبه نخست کشتیرانی در دریای خزر را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رسولی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی امروز (سه‌شنبه، ۲۵ آذر) در نشست خبری حاشیه نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته، با اشاره به وضعیت کشتیرانی در دریای خزر اظهار کرد: پنج کشور حاشیه دریای خزر در حوزه کشتیرانی فعال هستند و در مجموع حدود ۵۰۰ فروند شناور در این دریا تردد دارند که جمهوری اسلامی ایران با ۱۰۴ فروند ناوگان تحت پرچم کشورمان، رتبه نخست را در میان این کشورها به خود اختصاص داده است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های راهبردی دریای خزر افزود: دریای خزر از ظرفیت بسیار بزرگی برخوردار است، اما کاهش تراز آب آن یک خطر جدی محسوب می‌شود. در نشست اخیر کشورهای حاشیه دریای خزر، هر پنج کشور عضو، کاهش سطح آب را به عنوان یکی از چالش‌های اصلی خود مطرح کردند و تصمیم مشترکی اتخاذ شد تا تمامی مطالعات و اقدامات مرتبط در این زمینه به صورت مشترک و با تبادل اطلاعات دنبال شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه به پروژه مهم کشتی‌های «رو-رو» اشاره کرد و ادامه داد: این پروژه به دلیل مسائل ارزی در مقطعی متوقف شده بود، اما در حال حاضر مجدداً فعال شده است. در این زمینه به یک مدل جدید اجرایی رسیده‌ایم و پیش‌بینی می‌شود طی سال جاری، عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از بازسازی و نوسازی بنادر امیرآباد، شهید رجایی و بندر امام خمینی (ره) خبر داد و با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل یکی از محورهای اساسی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است و در همین راستا، توجه ویژه‌ای به بنادر کوچک در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول با تأکید بر نقش بخش خصوصی و صاحبان کالا در حوزه ترانزیت گفت: بازیگران اصلی ترانزیت، صاحبان کالا هستند و ما در تعامل با آنان تلاش می‌کنیم سهم جمهوری اسلامی ایران را از ترانزیت کالا و حمل بار در منطقه افزایش دهیم.

مدیرعامل سازمان بنادر در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل‌های موجود، امکان جذب حجم قابل توجهی از بار وجود دارد.