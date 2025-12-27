به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت حمل‌ونقل کانتینری جهان در نوامبر ۲۰۲۵ از مرز ۳۳ میلیون TEU (معادل کانتینر ۲۰ فوتی) عبور کرد؛ رشدی که در پی افزایش ظرفیت اپراتورهای بزرگ کشتیرانی و تحویل کشتی‌های جدید به ناوگان جهانی رقم خورده است.

بر اساس آمارهای بین‌المللی، تعداد کل کشتی‌های کانتینری فعال در جهان به ۶ هزار و ۶۴۲ فروند رسیده است. این ظرفیت در ماه‌های اخیر با افزایش قابل توجه ناوگان شرکت‌های بزرگ تقویت شده؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت کشتیرانی MSC از هفت میلیون TEU فراتر رفته و ظرفیت شرکت HMM کره‌جنوبی نیز به بیش از یک میلیون TEU افزایش یافته است.

در حال حاضر، ۱۰ شرکت بزرگ کشتیرانی دنیا بیش از ۲۸.۱ میلیون TEU ظرفیت و ۴ هزار و ۴۰ فروند کشتی را در اختیار دارند که این میزان حدود ۶۰ درصد از کل کشتی‌های کانتینری جهان و نزدیک به ۸۵ درصد از ظرفیت تجارت کانتینری را شامل می‌شود؛ موضوعی که بیانگر تمرکز بالای بازار حمل‌ونقل کانتینری در اختیار چند اپراتور بزرگ بین‌المللی است.

در این میان، شرکت کشتیرانی MSC با تحویل تقریباً همزمان دو فروند کشتی نئو-پاناماکس ۱۶ هزار TEU با نام‌های MSC SALERNO و MSC GRACE، از آستانه هفت میلیون TEU ظرفیت عبور کرد و جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین اپراتور کانتینری جهان بیش از پیش تثبیت کرد.

بر اساس آمار، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL)، ابا در اختیار داشتن ۱۴۴ فروند انواع شناور فعال، ظرفیتی معادل ۵ میلیون تن (DWT) را پوشش می‌دهد که بخشی از آن به ظرفیت حمل کانتینری به میزان ۱۶۰ هزار TEU اختصاص دارد.

همچنین ناوگان کانتینری این گروه شامل ۳۲۴ هزار TEU کانتینر ملکی است که برای ارائه خدمات صادراتی و وارداتی به بازرگانان و تولیدکنندگان کشور به‌کار گرفته شده و در کنار آن، حدود یک‌هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع واگن باری نیز در شبکه حمل‌ونقل ریلی وابسته به این مجموعه در حال فعالیت است.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) در رتبه هفدهم جهان قرار دارد و به‌عنوان یکی از ۳۰ شرکت برتر کشتیرانی دنیا فعالیت می‌کند.

اگرچه به‌دلیل شرایط تحریمی، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است ناوگان خود را متناسب با ظرفیت‌های بالقوه توسعه دهد، اما همچنان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشتیرانی‌های فعال جهان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و از آن به‌عنوان یکی از بازوهای مهم و راهبردی اقتصاد ایران در حوزه حمل‌ونقل دریایی یاد می‌شود.

کارشناسان معتقدند با افزودن کشتی‌ها و کانتینرهای جدید و همچنین توسعه همکاری با کشتیرانی‌های بزرگ بین‌المللی، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نقش پررنگ‌تری در بازار جهانی حمل‌ونقل دریایی ایفا کرده و سهم خود را از تجارت کانتینری جهان افزایش دهد.