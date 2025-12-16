به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ماهانه تفسیر قرآن کریم با محوریت تبیین معارف قرآنی و تعمیق فهم آیات الهی، با حضور حضرت آیتالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در مرکز استان برگزار میشود.
این نشست قرآنی با هدف ارتقای سطح معرفت دینی و انس هرچه بیشتر اقشار مختلف مردم با قرآن کریم برنامهریزی شده است.
این جلسه معنوی، چهارشنبه ۲۶ آذرماه سال جاری از ساعت ۲۰:۳۰ در خیابان شهدای رحمانیپور، کوچه ثقلین، حسینیه ثقلین کرمانشاه برگزار خواهد شد و پذیرای حضور عموم علاقهمندان، برادران و خواهران است. برگزاری منظم جلسات تفسیر قرآن کریم، از برنامههای فرهنگی دینی مستمر در استان کرمانشاه به شمار میرود که با استقبال اقشار مختلف مردمی همراه بوده است.
در این محفل قرآنی، تلاوت آیاتی از کلامالله مجید توسط استاد حاج وحید نظریان، قاری ممتاز و بینالمللی انجام خواهد شد که نقش مهمی در ایجاد فضای معنوی و انس بیشتر حاضران با آیات الهی ایفا میکند.
این برنامه به همت مؤسسه قرآن و عترت ثقلین برگزار میشود و با تأکید بر ترویج فرهنگ قرآنی و بهرهمندی از معارف عمیق قرآن کریم، زمینهای برای حضور خانوادهها و علاقهمندان به فعالیتهای دینی و قرآنی فراهم کرده است.
