پویش «یلدای مهربانی» در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شهرکرد-قائم‌مقام کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری از آغاز پویش یلدای مهربانی با هدف کمک به خانواده‌های نیازمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هاشمی با اشاره به اجرای طرح یلدای مهربانی ویژه فرزندان ایتام و محسنین استان بیان کرد: در آستانه شب یلدا، مردم نیکوکار و خیر استان می‌توانند با پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی گرمابخش سفره‌های نیازمندان باشند.

وی با اشاره به روش‌های غیرحضوری پرداخت کمک‌های ویژه شب یلدا افزود: مردم نیکوکار استان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷* و یا از طریق واریز به شماره کارت بانکی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۱۲ نزد بانک ملی به دست نیازمندان برسانند.

قائم‌مقام کمیته امداد استان در ادامه با اشاره به روش‌های حضوری پویش شب یلدا اضافه کرد: مراجعه حضوری به ادارات کمیته امداد در سراسر استان و مراکز نیکوکاری از دیگر روش‌های رساندن بسته‌های معیشتی شب یلدا به دست نیازمندان است.

هاشمی خاطرنشان کرد: سال گذشته با مشارکت خیران و مردم نیکوکار استان ۲۵۴۰ بسته یلدایی (شامل میوه، شیرینی و آجیل) با هزینه بیش از ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان تهیه و میان نیازمندان توزیع شد.

