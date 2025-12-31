به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام خانعلی ابراهیمی شامگاه سه شنبه در همایش مبلغین اعتکاف ۱۴۴۷ با تأکید بر اهمیت اعتکاف دانش‌آموزی، آن را فرصتی کم‌نظیر برای تربیت نسل جوان انقلابی و نصب تراز تمدن اسلامی خواند و اظهار کرد: وظیفه ما به عنوان سفیران انقلاب اسلامی، امیدوار کردن نوجوانان و اتصال آن‌ها به اهداف تمدنی انقلاب است.

مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان با اشاره به برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی در سه استان زیر نظر حوزه علمیه خراسان، این برنامه را ظرفیتی بی‌نظیر برای تربیت نسل جوان و اثرگذاری در حوزه معرفت دینی و انقلابی دانست.

وی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی نهادهای حوزوی در برگزاری مناسبت‌های تبلیغی گفت: اگرچه هر نهاد بخشی از مسئولیت‌ها را بر عهده دارد، اما هدف کلی باید نصب تراز تمدن اسلامی باشد. این برنامه‌ها باید در چارچوب یک نگاه کلی دنبال شود تا به اهداف انقلاب و اسلام برسیم.

ابراهیمی با تقدیر از مدیران و بزرگان عرصه تبلیغ، از جمله آقای موسوی، افزود: در مناسبت‌های تبلیغی باید شبکه‌ای منسجم ایجاد کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، کارهای جریان‌ساز و اثرگذار انجام دهیم.

مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان با اشاره به گسست نسلی دانش‌آموزان و تأثیر رسانه‌ها بر ذهن آن‌ها تأکید کرد: نسل جدیدی که امروز در اعتکاف شرکت می‌کند، مسیر انقلاب را ندیده و تحت تأثیر حجم گسترده رسانه‌های مختلف قرار گرفته‌اند. وظیفه ما این است که این گسست را پوشش دهیم، آن‌ها را امیدوار کنیم و نقش آن‌ها را در حرکت تمدنی انقلاب روشن سازیم.

وی ادامه داد: اعتکاف دانش‌آموزی نباید صرفاً یک برنامه یک‌بعدی باشد؛ بلکه هدف اصلی، تربیت نوجوانی است که در نقشه ذهنی تمدنی انقلاب جایگاه داشته باشد و به عنوان یک پازل مهم در ساختار تمدنی جمهوری اسلامی ایفای نقش کند.

ابراهیمی با بیان اینکه نسل جوان، آینده نظام را خواهد ساخت، افزود: وظیفه ما به عنوان سفیران انقلاب اسلامی، امیدبخشی و ایجاد انگیزه در نوجوانان است تا در مسیر انقلاب فعال و اثرگذار باشند. این برنامه‌ها فرصت طلایی برای تربیت فرماندهان و سربازان آینده مکتب امام زمان است.

مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان همچنین با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی و مقابله با توطئه‌های دشمنان گفت: تمام تلاش دشمن پروژه ناامید سازی و ناکارآمد نشان دادن جمهوری اسلامی است، اما دستاوردهای کشور، از جمله توانمندی‌های هسته‌ای و موشکی، نشان‌دهنده قدرت و کارآمدی نظام است. دشمنان در جنگ‌های سیاسی و رسانه‌ای متوجه شدند که جمهوری اسلامی کارآمد و توانمند است و همین موضوع باعث افزایش دشمنی‌ها شده است.

وی خاطرنشان کرد: ما باید با روش‌های تبلیغی درست و کارآمد، نسل جوان را در مسیر انقلاب هدایت کنیم. از شعارهای صرف باید پرهیز کرد و ابتدا مسائل واقعی نوجوانان و دغدغه‌های آن‌ها را حل کرد تا بتوانیم اثر واقعی داشته باشیم.

ابراهیمی تأکید کرد: اعتکاف دانش‌آموزی یک هویت دینی و انقلابی دارد و اگر به درستی از این ظرفیت استفاده شود، می‌تواند نسل جدیدی تربیت کند که در حرکت تمدنی انقلاب نقش‌آفرین باشد. رشد کمی این برنامه در سال‌های اخیر بسیار خوب بوده و اکنون نوبت به رشد کیفی و تثبیت اثرگذاری آن رسیده است.