مدارس ۸ شهر خوزستان غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تشدید آلودگی هوا، کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان تصمیم گرفت تا کلیه مدارس هشت شهر این استان را در روز چهارشنبه ۲۶ آذر به صورت غیرحضوری تعطیل کند.

بر اساس این تصمیم فوری، مدارس شهرهای اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، هویزه، دشت‌آزادگان، آبادان و خرمشهر فردا به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

به گزارش مهر، با توجه به تداوم آلودگی هوا در این مناطق، به کلیه شهروندان، به ویژه گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی) توصیه می‌شود از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.