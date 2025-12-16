  1. استانها
  2. خوزستان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۵

مدارس ۸ شهر خوزستان غیرحضوری شد

اهواز - کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان با تصمیم، کلیه مدارس هشت شهر این استان را در روز چهارشنبه ۲۶ آذر غیرحضوری اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تشدید آلودگی هوا، کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان تصمیم گرفت تا کلیه مدارس هشت شهر این استان را در روز چهارشنبه ۲۶ آذر به صورت غیرحضوری تعطیل کند.

بر اساس این تصمیم فوری، مدارس شهرهای اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، هویزه، دشت‌آزادگان، آبادان و خرمشهر فردا به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

به گزارش مهر، با توجه به تداوم آلودگی هوا در این مناطق، به کلیه شهروندان، به ویژه گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی) توصیه می‌شود از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

کد خبر 6691784

نظر شما

    نظرات

    • سارا IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      23 14
      پاسخ
      از اهواز تعطیل کردین تا خرمشهر بعد ماهشهر باواین حجم الایندگی منطقه ویژه رو فاکتور گر فتید با کدوم منطق وشاخص تعطیل می کنید؟
    • كانيا IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      10 3
      پاسخ
      اخ جون
    • IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      4 0
      پاسخ
      عالی
    • سعید IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      4 3
      پاسخ
      فقط ماهشهر آلوده نیست
    • محمد راشدی اصل IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      مدرسه تعطیل شود
    • IR ۱۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      1 0
      پاسخ
      پس دزفول؟

