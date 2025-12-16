برخی مدارس سمنان غیرحضوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پس از درخواست مدیر دوازده مرکز آموزشی مبنی بر غیر حضوری شدن آموزش، طبق دستورالعمل ارسالی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان و با تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، این مدارس فردا چهارشنبه ۲۶ آذر غیر حضوری شدند.

با توجه به اینکه یکی از کلاس‌های پایه نهم دبیرستان دخترانه حضرت معصومه س، دبستان پسرانه بلال، دبستان دخترانه حافظ، پایه‌های دوم، سوم و پنجم دبستان پسرانه مالک اشتر، پایه ششم دبستان پسرانه غیر دولتی علامه امینی، دبستان پسرانه شهدای هسته‌ای، کودکستان و پایه دوم دبستان غیر دولتی دختران نامدار، پایه سوم دبستان دخترانه محراب، پایه‌های چهارم، پنجم و ششم دبستان ارشاد، دو کلاس آموزشگاه استثنایی امید نجات، دبستان دخترانه انصار و هنرستان فضیلت شهرستان دارای شرایط اجرای بخشنامه بیماری‌های واگیردار بوده و با ارزیابی، بررسی و تصویب توسط شورای مدرسه به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان درخواست و پس از تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، آموزش در آن مدارس فردا چهارشنبه هفته جاری، ۲۶ آذر ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام خواهد شد.

مدیران مراکز آموزشی توجه داشته باشند که هر مدرسه یا کلاسِ درسی که غیرحضوری اعلام شود، حتماً مورد نظارت قرار می‌گیرد که کلاس‌ها، به صورت مجازی و کامل برگزار شود.

همچنین مدیران مراکز آموزشی در صورت دارا بودن شرایط دستورالعمل اعلامی، آن را به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اعلام کنند تا تصمیم گیری صورت پذیرد.