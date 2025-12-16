پورسیدآقایی: مهدویت نیازمند بازتعریف پژوهشی عمیق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین پورسیدآقایی در آئین گرامیداشت روز پژوهش که شامگاه سه شنبه با حضور اندیشمندان، پژوهشگران و نویسندگان در آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، اظهار کرد: در آغاز ورود به مباحث مهدویت، این تصور وجود داشت که این حوزه محدود است، اما بهتدریج روشن شد که با منظومهای گسترده از موضوعات بنیادین و راهبردی مواجه هستیم که نیازمند کار علمی جدی است.
وی با اشاره به دغدغه بزرگان حوزه نسبت به کمکاری در عرصه مهدویت افزود: این مسئله از سوی شخصیتهایی چون حجتالاسلام قرائتی نیز مورد تأکید قرار گرفت و همین نگاه، زمینه شکلگیری تشکیلات منسجم مهدوی و آغاز فعالیتهای هدفمند پژوهشی را فراهم کرد.
رئیس پژوهشکده آینده روشن با بیان اینکه مرکز تخصصی مهدویت در شرایط محدود و بدون امکانات شکل گرفت، تصریح کرد: با اتکا به ظرفیت علمی حوزه و همراهی اساتید برجسته، مباحثی چون حدیثشناسی، منبعشناسی، مباحث اعتقادی و کلامی در دستور کار قرار گرفت و بهتدریج این مرکز به سطح تخصصی آموزشی و پژوهشی رسید.
پورسیدآقایی با تأکید بر پیچیدگی تولید علم در حوزه مهدویت گفت: بررسی روایات مهدوی نیازمند دقت در سند، دلالت و تعارض روایات است و گاه برای برگزاری یک جلسه علمی، دهها ساعت مطالعه صورت میگیرد که نشاندهنده عمق و گستردگی این عرصه است.
وی با اشاره به روایت «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة» خاطرنشان کرد: مهدویت یک مسئله حاشیهای نیست، بلکه محور هویت دینی جامعه اسلامی است و باید در کانون فعالیتهای پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.
رئیس پژوهشکده آینده روشن همچنین نسبت به قرائتهای انحرافی از مفهوم انتظار هشدار داد و گفت: جریانهایی که با قرائتهای غیرانقلابی یا تحریفشده، انتظار را به انفعال تعبیر میکنند، ریشه در فقدان فهم عمیق دینی دارند و پژوهش صحیح میتواند مرز میان انتظار اصیل و انحرافی را روشن سازد.
وی با استناد به روایتی از امام موسی بن جعفر (ع) درباره مفهوم انتظار افزود: انتظار حقیقی دارای شاخصههای عملی و اجتماعی است و با مسئولیتپذیری، اقدام و ایستادگی در برابر جریانهای سلطهگر همراه است.
پورسیدآقایی در پایان با بیان اینکه فعالیت علمی در حوزه مهدویت آثار و برکات مادی و معنوی به همراه دارد، گفت: خدمت به ساحت امام عصر (عج) موجب گشایش الهی، افزایش توفیق، برکت در زندگی و حتی طول عمر میشود و این مسیر، افتخاری ماندگار برای پژوهشگران این حوزه است.
