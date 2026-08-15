به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، شبکه Rassvet که اینترنت پهنای باند بالا را برای ساکنان روی زمین فراهم می کند هم اکنون ۱۶ ماهواره در مدار زمین دارد اما پیش بینی می شود خوشه آن تا سال آینده شامل ۳۰۰ ماهواره شود.

استارلینک در روسیه ممنوع است اما به طور گسترده در اوکراین استفاده می شود. از سوی دیگر ایلان ماسک تلاش های دولت اوکراین برای استفاده از استارلینک جهت حمله پهپادی به روسیه را مسدود کرده و مدعی است این امر به افزایش درگیری ها منجر می شود.

سرلشکر وادیم اسکیبیتسکی، معاون رئیس سرویس اطلاعات نظامی اوکراین (GUR)، در مصاحبه‌ای با رسانه اوکراینی RBC-Ukraine می گوید روسیه در حال ساخت شبکه Rassvet با سرعتی بسیار بیشتر از آن چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد. وی در این باره افزود: آنها پرتاب ماهواره ها را هم اکنون نیز بسیار سریع تر از برنامه ریزی های اولیه آغاز کردند. این کشور به پرتاب ماهواره های بیشتر ادامه می دهد تا در ۲۰۲۷ میلادی خوشه ای شامل ۲۹۲ ماهواره بسازد و تا سال ۲۰۳۵ میلادی نیز تعداد ماهواره های آن به ۹۲۴ دستگاه می رسد.

وی همچنین اظهار کرد: به محض آنکه روسیه یک خوشه ماهواره کامل به فضا بفرستد، سامانه مذکور مانند استارلینک شروع به فعالیت می کند. اکنون مذاکرات برای مقابله با این امر ادامه دارد.