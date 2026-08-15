وزیر ارتباطات با خانواده شهید امیربهادر مایوان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدستار هاشمی صبح شنبه در جریان سفر به خراسانشمالی با حضور در منزل خانواده شهید ناخدا دوم امیربهادر مایوان، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دیدار ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با خانواده شهید مایوان گفتوگو و از صبر و ایستادگی آنان تجلیل کرد.
شهید ناخدا دوم امیربهادر مایوان از افسران جوان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که به دلیل شایستگی و توانمندی، در ۳۵ سالگی به فرماندهی ناوشکن جماران رسید.
این شهید والامقام در جریان حمله به ناوشکن جماران در نهم اسفندماه ۱۴۰۴ به شهادت رسید و نام وی بعدها بر عملیات موشکی و پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ گذاشته شد.
عملیات «شهید مایوان» به یاد فرمانده ناوشکن جماران و با هدف پاسخ به اقدامات ناوهای آمریکایی در منطقه انجام شد.
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