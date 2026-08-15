به گزارش خبرنگار مهر، سعید غلامی صبح شنبه در دیدار با آیتالله لطفالله دژکام، نماینده ولیفقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، با تشریح رویکردهای تحولی دیوان محاسبات اظهار کرد: این دیوان در سالهای اخیر با هدف شفافسازی عملکرد دستگاههای اجرایی، گزارشهای تحلیلی، مسئلهمحور و اثربخشی را در دورههای سهماهه، ششماهه، ۹ ماهه و یکساله تهیه میکند.
وی افزود: این گزارشها با هدف گرهگشایی از چالشهای اجرایی، کمک به تنظیمگری اقتصادی و پیشگیری از انحراف در عملکرد دستگاهها تهیه و ارائه میشود.
مدیرکل دیوان محاسبات فارس با اشاره به گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بر ضرورت نظارت دقیق بر پروژههای کلان و نحوه هزینهکرد اعتبارات تأکید کرد و گفت: در حال حاضر ۶۵ پروژه راکد، ۷۹ پروژه نیمهتمام و ۶۲ پروژه با تاریخ پایان در سال ۱۴۰۵، در دستور کار دقیق دیوان محاسبات قرار دارند.
غلامی ادامه داد: هدف از این نظارتها، جلوگیری از انحراف منابع، بررسی نحوه هزینهکرد اعتبارات و کمک به تعیین تکلیف پروژههای عمرانی استان است.
شناسایی کانونهای اصلی بروز تخلف در فارس
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مهمترین حوزههای دارای ظرفیت بروز تخلف در استان فارس، اظهار کرد: در حوزه اراضی، واگذاریهای غیرکاربردی، اجرا نشدن پروژهها و بیتوجهی به تعیین تکلیف مسئولان در گذر زمان از جمله موارد قابل توجه است.
مدیرکل دیوان محاسبات فارس، بحرانهای زیستمحیطی را از دیگر کانونهای مهم بروز تخلف دانست و افزود: تخریب بیرویه طبیعت، تصرفات عدوانی، تغییر کاربریهای غیرمجاز و رعایت نکردن استانداردهای زیستمحیطی باید با جدیت مورد توجه دستگاههای مسئول قرار گیرد.
غلامی همچنین به برخی تخلفات و تجاوزات زیرساختی اشاره کرد و گفت: وجود چاههای غیرمجاز، ایجاد باغشهرهای غیرقانونی، استفاده غیرمجاز از منابع آب، برق و گاز و رعایت نکردن حریم جادهها و رودخانهها از جمله موضوعاتی است که نیازمند نظارت و برخورد قانونی است.
وی بحران منابع آبی و پیامدهای ناشی از برداشت بیرویه از سفرههای زیرزمینی را نیز از مسائل مهم استان عنوان کرد و افزود: تداوم برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی، زمینهساز تشدید پدیده فرونشست زمین در مناطق مختلف فارس شده است و باید برای آن چارهاندیشی شود.
مدیرکل دیوان محاسبات فارس، مسائل مالی و معیشتی را از دیگر حوزههای مورد توجه این نهاد نظارتی دانست و گفت: عدم وصول مطالبات از شرکتهای دولتی و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین چالشهای مربوط به توزیع کالاهای اساسی و استراتژیک، نیازمند پیگیری جدی دستگاههای مسئول است.
تأکید بر نظارت پیشگیرانه و قانونمداری
غلامی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت پیشگیرانه، خواستار نظارت بهموقع بر اجرای طرح ملی مسکن و قوانین مرتبط با حمایت از جوانی جمعیت شد.
وی همچنین بر ضرورت تعامل حداکثری میان دستگاههای نظارتی و کارگروههای تخصصی دفتر نماینده ولیفقیه در استان فارس تأکید کرد و گفت: تقویت این تعامل میتواند به شناسایی مسائل پیش از تبدیل شدن آنها به تخلف و جلوگیری از اتلاف منابع عمومی کمک کند.
مدیرکل دیوان محاسبات فارس، پیگیری «ترک فعل» دستگاههای اجرایی را نیز اقدامی اساسی در مسیر ارتقای سلامت اداری دانست و افزود: باید با تقویت فرهنگ قانونمداری، دستگاههای اجرایی را نسبت به انجام دقیق وظایف قانونی خود پاسخگو کرد.
در این نشست همچنین بر ضرورت تفکیک دقیق وظایف دستگاههای اجرایی، صیانت از منابع عمومی و استفاده از ظرفیت نظارتهای پیشگیرانه برای حل مسائل استان فارس تأکید شد.
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