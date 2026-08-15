عرضه جمینای فلش۳.۷ برای کدنویسی و انجام خودکار وظایف 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با این حال، گوگل درباره زمان عرضه مدل پرچمدار جمینای فلش۳.۷ اطلاعاتی ارائه نکرد.
سرمایهگذاران و فعالان صنعت فناوری با دقت عرضه جمینای ۳.۵ پرو را دنبال میکنند، زیرا این مدل آزمونی برای سنجش توانایی واحد هوش مصنوعی گوگل دیپ مایند در رقابت با شرکتهایی مانند اوپن ای آی و آنتروپیک به حساب می آید.
گوگل قبلا در ماه جولای اعلام کرد جمینای ۳.۵ پرو در حال آزمایش با شرکای این شرکت است و بهزودی عرضه خواهد شد، اما هنوز تاریخ مشخصی برای انتشار آن اعلام نشده است.
جمینای فلش ۳.۷ در حالی عرضه شده که گوگل تمرکز بیشتری بر استفاده از هوش مصنوعی برای عاملهای هوش مصنوعی و انجام خودکار وظایف پیچیده گذاشته که حوزهای که شرکتهای بزرگ فناوری بهشدت در آن با یکدیگر رقابت میکنند.
به زبان ساده، هدف گوگل این است که جمینای فقط به پرسشهای کاربر پاسخ ندهد، بلکه بتواند در کارهایی مانند نوشتن و اصلاح کد، اجرای مراحل مختلف یک فرایند کاری و انجام وظایف چندمرحلهای بهصورت خودکار نقش فعالتری داشته باشد.
این عرضه همچنین در شرایطی انجام شده که رقابت میان گوگل،اوپن ای آی و آنتروپیک برای ارائه مدلهای قدرتمندتر و کاربردیتر هوش مصنوعی شدت گرفته است.
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