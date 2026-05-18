فیلمنامه هنرجوی کرمانشاهی به جشنواره رضوی راه یافت

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهیابی فیلمنامه یک هنرجوی انجمن سینمای جوان کرمانشاه به شانزدهمین جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی خبر داد و اظهار کرد: اسامی ایده‌ها و فیلمنامه‌های پذیرفته‌شده این دوره از جشنواره از سوی هیأت انتخاب و داوری اعلام شده است.

وی افزود: بر اساس اعلام رسمی انجمن سینمای جوانان ایران، هیأت انتخاب و داوری بخش طرح و فیلمنامه متشکل از علیرضا رضاداد، فرهاد توحیدی و حسین مهکام، آثار راه‌یافته به این بخش را معرفی کردند.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه تصریح کرد: در میان آثار منتخب، فیلمنامه «بر دوش کشیدن» نوشته زهرا قاسمی، دانش‌آموخته دوره فیلمنامه‌نویسی سال ۱۴۰۳ انجمن سینمای جوان کرمانشاه، موفق شد به بخش نهایی این رویداد ملی راه پیدا کند.

رضایی با اشاره به ظرفیت‌های هنری استان کرمانشاه گفت: حضور هنرجویان و فیلمسازان جوان استان در جشنواره‌های معتبر کشوری نشان‌دهنده استعداد و توانمندی قابل توجه نسل جدید سینمای کرمانشاه است.

وی ادامه داد: انجمن سینمای جوان کرمانشاه تلاش می‌کند با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و حمایت از ایده‌های خلاقانه، زمینه رشد و حضور هنرمندان جوان استان را در رویدادهای ملی و بین‌المللی فراهم کند.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و هنری کشور در حوزه تولید آثار مرتبط با فرهنگ رضوی و مفاهیم دینی است و حضور هنرمندان کرمانشاهی در این جشنواره ارزشمند و قابل توجه است.