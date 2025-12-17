به گزارش خبرنگار مهر، بارها و به دفعات تبلیغات زیادی از جنس عسل در قاب‌های مختلف را دیده‌ایم. عناوینی مثل عسل کوهی، گیاهی، عسل سیاه و…، که برای هر کدام از آنها، انواع خواص درمانی و…، نوشته شده است.

این در حالی است که قریب به اتفاق این نوع عسل‌ها، خالی از واقعیت بوده و همان عسل‌های طبیعی هستند که دستکاری شده‌اند.

عسل تقلبی از شربت‌های ارزان قندی مانند شربت ذرت تهیه می‌شود و به آن رنگدانه و طعم دهنده‌های مصنوعی اضافه می‌شود تا طعم و ظاهری شبیه به عسل طبیعی پیدا کند.

در همین حال، عده‌ای سودجو پا را فراتر گذاشته و ادعای تولید عسل‌های درمانی را مطرح می‌کنند.

محمدرضا سیاهی شادباد معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، نسبت به مصرف عسل‌های موسوم به «درمانی» هشدار داد و گفت: بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد برخی عسل‌های عرضه شده با عنوان «درمانی» نه تنها خواص ادعایی را ندارند، بلکه حاوی داروهای شیمیایی از جمله استروئیدها و مسکن‌ها هستند که مصرف آنها سلامت مصرف‌کنندگان را به طور جدی تهدید می‌کند.

وی افزود: افزودن داروهای شیمیایی به عسل با هدف ایجاد اثرات تسکینی یا درمانی فوری، اقدامی خطرناک و تخلف آشکار است و به ویژه برای سالمندان، بیماران زمینه‌ای، کودکان و زنان باردار می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد.

سیاهی شادباد تأکید کرد: هرگونه ادعای درمانی برای مواد غذایی، از جمله عسل، بدون مجوزهای قانونی و مستندات علمی معتبر، غیرقانونی و گمراه کننده است و مصرف این‌گونه محصولات می‌تواند سلامت افراد را به خطر اندازد.

وی افزود: شهروندان هنگام خرید عسل و سایر محصولات سلامت‌محور، باید به وجود شماره پروانه بهداشتی ساخت معتبر توجه کرده و در صورت مشاهده تبلیغات اغراق‌آمیز یا ادعاهای درمانی غیرمتعارف، پیش از مصرف از مراجع ذی‌صلاح در حوزه غذا و دارو استعلام کنند.