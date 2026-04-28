به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، خرما یک ماده غذایی مفید و سرشار از فیبر و آنتیاکسیدانهای مختلف است که مصرف آن به افزایش انرژی بدن و جلوگیری از بسیاری از بیماریها کمک میکند و خرما به دلیل قندهای طبیعی و مواد مغذی فراوانی که دارد، به عنوان یک میانوعده سالم در نظر گرفته میشود و مصرف آن مانع ضعف و افت قند خون در طول روز میشود.
خرما سرشار از مواد مغذی مختلف مثل پروتئین، مس، منیزیم، منگنز، پتاسیم، ویتامین B۶ و فیبر است و از همین رو مصرف آن بخش زیادی از مواد مورد نیاز بدن را تأمین میکند و هر ۱۰۰ گرم خرما ۲۷۷ کالری دارد و حاوی ۷۵ گرم کربوهیدرات، ۷ گرم فیبر و ۲ گرم پروتئین است، این ماده غذایی آنتیاکسیدان فراوانی دارد و از همین رو مصرف آن از آسیب رادیکالهای آزاد به سلولهای بدن جلوگیری میکند.
انرژی و مواد مغذی در یک میوه کوچک
نقش خرما در بهبود گوارش و رفع یبوست
یکی از مهمترین فواید خرما، افزایش سلامت دستگاه گوارش است و فیبر فراوان موجود در خرما به بهبود حرکات روده، افزایش حجم مدفوع و رفع یبوست کمک میکند و یک مطالعه ۲۱ روزه روی ۲۱ فرد نشان داد که مصرف ۷ عدد خرما در روز میتواند نقش مؤثری در رفع یبوست داشته باشد.
همچنین، مصرف خرما همراه با آب، جذب فیبر را بهبود میبخشد و در درمان نفخ معده و مشکلات گوارشی مؤثرتر است.
کنترل قند خون و کاهش میل به شیرینی
با وجود قند بالا، خرما به دلیل فیبر و شاخص گلیسمی پایین، موجب افزایش ناگهانی قند خون نمیشود و مصرف آن پس از غذا میتواند از افزایش سریع قند خون جلوگیری کرده و میل به مصرف شیرینی را کاهش دهد. این خاصیت، خرما را به میانوعدهای مناسب برای افراد مبتلا به دیابت یا کسانی که کنترل قند خون برایشان اهمیت دارد تبدیل کرده است.
آنتیاکسیدانها و کاهش خطر بیماریها
خرما منبع غنی آنتیاکسیدانهای طبیعی مانند فلاونوئیدها، کاروتنوئیدها و اسید فنولیکها است. این ترکیبات از سلولهای بدن در برابر آسیب رادیکالهای آزاد محافظت کرده و خطر ابتلاء به بیماریهای مزمن و سرطان را کاهش میدهند. مطالعات نشان میدهند که مصرف منظم خرما، میتواند بخشی از استراتژی پیشگیری از انواع بیماریها باشد.
خرما؛ میانوعدهای سالم و همهکاره
میانوعده انرژیزا و هم به عنوان کمککننده به سلامت گوارش و پیشگیری از بیماریها مصرف شود. این میوه کوچک، نه تنها طعم شیرینی طبیعی دارد بلکه با خواص درمانی متعدد، جایگزینی سالم برای تنقلات صنعتی و شیرینیهای پرقند محسوب میشود.
