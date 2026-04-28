به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، خرما یک ماده غذایی مفید و سرشار از فیبر و آنتی‌اکسیدان‌های مختلف است که مصرف آن به افزایش انرژی بدن و جلوگیری از بسیاری از بیماری‌ها کمک می‌کند و خرما به دلیل قندهای طبیعی و مواد مغذی فراوانی که دارد، به عنوان یک میان‌وعده سالم در نظر گرفته می‌شود و مصرف آن مانع ضعف و افت قند خون در طول روز می‌شود.

خرما سرشار از مواد مغذی مختلف مثل پروتئین، مس، منیزیم، منگنز، پتاسیم، ویتامین B۶ و فیبر است و از همین رو مصرف آن بخش زیادی از مواد مورد نیاز بدن را تأمین می‌کند و هر ۱۰۰ گرم خرما ۲۷۷ کالری دارد و حاوی ۷۵ گرم کربوهیدرات، ۷ گرم فیبر و ۲ گرم پروتئین است، این ماده غذایی آنتی‌اکسیدان فراوانی دارد و از همین رو مصرف آن از آسیب رادیکال‌های آزاد به سلول‌های بدن جلوگیری می‌کند.

انرژی و مواد مغذی در یک میوه کوچک

خرما حاوی مقادیر زیادی فیبر است و از همین رو مصرف آن به بهبود عملکرد دستگاه گوارش و افزایش حجم مدفوع کمک می‌کند و مصرف خرما موجب بهبود حرکات روده و رفع یبوست می‌شود. یک مطالعه که به مدت ۲۱ روز، روی ۲۱ فرد انجام شد، نشان داد که مصرف ۷ عدد خرما در روز می‌تواند به رفع یبوست کمک زیادی کند.

اگر در مورد فواید خوردن خرما با آب چیزی نشنیده‌اید، باید بگوییم که مصرف هم‌زمان خرما و آب موجب بهبود جذب فیبر خرما می‌شود و برای درمان یبوست و رفع نفخ معده مؤثرتر است.

خرما مقدار قند زیادی دارد، اما این ماده غذایی سرشار از فیبر است و از همین رو مصرف به اندازه آن مانع افزایش ناگهانی قند خون می‌شود و یکی از مهم‌ترین خواص خرما بعد از غذا این است که به خاطر شاخص گلیسمی پایینی که دارد، از افزایش ناگهانی قند خون جلوگیری می‌کند و میل شما به مصرف شیرینی پس از غذا را کاهش می‌دهد.

آنتی‌اکسیدان‌های موجود در خرما خطر ابتلاء به سرطان و انواع بیماری‌های مزمن را در بدن کاهش می‌دهند و از سلول‌های بدن در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که مصرف خرما از بدن در برابر انواع بیماری‌ها از جمله سرطان محافظت می‌کند و از مهم‌ترین آنتی‌اکسیدان‌های موجود در خرما می‌توان به فلاونوئیدها، کاروتنوئیدها و اسید فنولیک‌ها اشاره کرد.

