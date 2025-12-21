عباس ارشدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان، یک تن گوشت مرغ، یک تن گوشت قرمز منجمد و ۱۴ تن برنج هندی وارد شهرستان محلات شده و هم‌اکنون از طریق فروشگاه‌های اتحادیه تعاونی روستایی، رفاه کارکنان و سایر فروشگاه‌های سطح شهر در حال توزیع است.

وی افزود: برای تأمین و تنظیم بازار میوه نیز اتحادیه تعاونی روستایی با راه‌اندازی «روستا بازار» نقش مؤثری در کنترل قیمت‌ها ایفا کرده که این اقدام موجب ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش نوسانات بازار شده است.

ارشدی با اشاره به تشدید نظارت‌ها در آستانه شب یلدا بیان کرد: چندین اکیپ بازرسی از سوی جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر بازار محصولات کشاورزی، غذایی و لبنیات را رصد می‌کنند و ۲ اکیپ به صورت ویژه بر روند توزیع اقلام اساسی نظارت دارند تا از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محلات تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع بلافاصله به اداره تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود و تاکنون پنج مورد تخلف از واحدهای میوه‌فروشی و خواربارفروشی شناسایی و به تعزیرات ارجاع شده است.

وی ادامه داد: گشت‌های مشترک بازرسی با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی از فروشگاه‌هایی که اقلام مورد نیاز شهروندان در شب یلدا از جمله آجیل، گوشت مرغ، برنج و سایر کالاهای اساسی را عرضه می‌کنند و این امر به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

ارشدی با تأکید بر اینکه تاکنون موردی از احتکار در شهرستان گزارش نشده است، بیان کرد: در صورت مشاهده احتکار، برخورد قانونی و قاطع با محتکران در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی تأمین کالاهای اساسی را از وظایف اصلی جهاد کشاورزی دانست و گفت: اقلامی مانند مرغ گرم و منجمد، گوشت قرمز منجمد و برنج از طریق جهاد کشاورزی استان مرکزی تهیه و توسط مباشرین در سطح شهرستان محلات توزیع می‌شود و برنج هندی دولتی و حمایتی نیز هم‌اکنون در سه فروشگاه شهر عرضه می‌شود.