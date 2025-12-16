به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پیگیری و رفع مشکلات ارتباطی شهرستان فومن عصر سه شنبه جلسهای به صورت ویدئو کنفرانسی به ریاست اسماعیل قاسمی، فرماندار شهرستان فومن و با حضور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
در این نشست، فرماندار فومن با تشریح وضعیت ارتباطی شهرها و روستاهای شهرستان، به وجود مشکلات جدی در پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت اشاره کرد و افزود: جایگاه گردشگری فومن، ماسوله و قلعه رودخان ویژه است و تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی حوزه ارتباطات مورد تاکید است.
قاسمی با بیان اینکه شهرستان فومن میزبان دو قطب مهم طبیعی-تاریخی کشور یعنی شهر تاریخی ماسوله و مجموعه گردشگری قلعه رودخان است، اظهار داشت: سالانه حجم بالایی از گردشگران داخلی و خارجی به این مناطق سفر میکنند و این موضوع ضرورت برخورداری از زیرساختهای ارتباطی پایدار و باکیفیت را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: ماسوله به عنوان شهری تاریخی و کوهستانی با معماری منحصر به فرد، نیازمند تقویت جدی شبکه مخابراتی و اینترنتی است، اما متأسفانه در فصلهای پرگردشگر، ظرفیت فعلی شبکه پاسخگوی حجم مسافران و نیاز کسبه و ساکنان نیست.
قاسمی با اشاره به اقدامات انجامشده افزود: با پیگیریهای صورت گرفته و تلاشهای مدیرکل ارتباطات استان، مشکل ارتباطی قلعه رودخان تا حدودی مرتفع شده است، اما مشکل ارتباطی ماسوله همچنان پابرجا است طی ۹ ماه گذشته جلسات متعددی با مسئولان ذیربط از جمله دکتر زاهدی برگزار شده، اما تاکنون نتیجه عملی و ملموسی برای رفع کامل مشکلات ماسوله حاصل نشده است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که با نزدیک شدن به فصل زمستان، اجرای پروژهها با محدودیت مواجه میشود و در بهار و تابستان نیز بهدلیل ازدحام مسافران، عملیات اجرایی با دشواری بیشتری همراه خواهد بود.
فرماندار فومن در ادامه، با تشریح جزئیات مشکلات فنی و ارتباطی شهرستان گفت: ضعف آنتن دهی در ۴۲ روستا، قطعی ارتباط در ۲۴ روستا به دلیل سرقت کابل، نبود باتری پشتیبان در دکلهای ایرانسل، ضعف پوشش در برخی نقاط شهری بهویژه خیابان شهدا و کمبود شدید پوشش فیبر نوری از مهمترین مشکلات موجود است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر از حدود ۱۹ هزار مشترک شهری، تنها نزدیک به ۱۰ درصد تحت پوشش فیبر نوری قرار دارند و بیش از ۸۰ درصد روستاها از این زیرساخت بیبهرهاند. همچنین شهر ماسوله به حدود ۱۸ کیلومتر فیبر نوری جدید نیاز دارد.
قاسمی با تأکید بر لزوم رفع مشکلات آنتندهی، خواستار نصب دکلهای جدید، ایجاد سکتورهای ارتباطی، استقرار اپراتور همراه اول بر روی دکلهای موجود ایرانسل، تأمین باتری پشتیبان برای دکلها و مقابله جدی با سرقت کابل شد و افزود: تقویت شبکه ارتباطی روستاها با توجه به برگزاری انتخابات الکترونیکی و نیاز دستگاههای خدمات رسان از جمله نانواییها به ارتباط پایدار، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
لزوم بهبود وضعیت ارتباطی شهرستان فومن
در ادامه این جلسه، فرزاد توکلی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان ضمن تأیید مشکلات مطرحشده، گزارشی از اقدامات انجامشده و برنامههای پیشرو برای بهبود وضعیت ارتباطی شهرستان فومن ارائه کرد.
همچنین بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر تحقق عدالت ارتباطی و دسترسی برابر شهروندان به خدمات زیرساختی، قول داد با برنامهریزی، تخصیص منابع و پیگیری مستمر، مشکلات ارتباطی شهرستان فومن بهویژه در شهر ماسوله، در آیندهای نزدیک برطرف شود.
در پایان این نشست، به پیشنهاد فرماندار فومن مقرر شد دستگاههای مسئول با حضور میدانی، تسریع در اجرای پروژههای فیبر نوری و تقویت پوشش تلفن همراه، پیگیریهای لازم را تا حصول نتیجه نهایی ادامه دهند تا شهرستان فومن، بهویژه در آستانه فصلهای پرگردشگر، از زیرساختهای ارتباطی مناسب، پایدار و متناسب با ظرفیت گردشگری خود بهرهمند شود.
