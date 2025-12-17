شکری: ۲۰۳ باند سرقت در آذربایجان غربی متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق شکری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات گسترده انجام‌شده برای پیشگیری از جرم و کشف سریع جرایم، اعلام کرد: این استان در میان ۳۴ فرماندهی انتظامی کشور، کمترین نرخ وقوع جرم را دارد.

وی با بیان اینکه با توجه به این آمار می‌توان آذربایجان غربی را امن ترین استان کشور معرفی کرد، یادآور شد: طی چهار سال گذشته سرقت در استان ۳۰ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده تأثیر اقدامات پیشگیرانه در کاهش این جرم مهم است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در حوزه کشف، در سال جاری ۸۰۱ سارق و ۲۵۵ مالخر در شهرستان‌های مختلف دستگیر و ۲۰۳ باند سرقت متلاشی شده است.

وی ادامه داد: امسال همچنین ۸۵۰ میلیارد ریال اموال سرقت شده توسط پلیس آگاهی کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.

وی گفت: نرخ کشف اموال سرقتی در آذربایجان‌غربی ۶۵ درصد بوده که هشت درصد بهتر از میانگین کشوری است.