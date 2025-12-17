به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله دکتر محمد مفتح با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی در فامنین اظهار کرد: شهدا ستون‌های اصلی نهضت انقلاب هستند و امروز ادامه مسیر آنان در عرصه خدمت به مردم، وظیفه ماست.

وی با اشاره به اهمیت سفرهای شهرستانی و گفت‌وگوی مستقیم با مردم گفت: این رویکرد نقش مهمی در شناسایی مسائل و تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی دارد و در استان همدان با جدیت دنبال می‌شود.

استاندار همدان افزود: پروژه اتصال فامنین به بزرگراه که مجوز آن سال‌ها پیش اخذ شده بود، اکنون با تأمین اعتبار وارد مرحله اجرا شده و با سرعت در حال پیشرفت است.

ملانوری شمسی از ادامه احداث ایستگاه راه‌آهن فامنین خبر داد و گفت: با تکمیل این پروژه، بهره‌مندی مردم از زیرساخت‌های حمل‌ونقل افزایش می‌یابد.

وی همچنین به آغاز عملیات اجرایی ساختمان هلال‌احمر فامنین اشاره کرد و تصریح کرد: اجرای پروژه‌های متعدد در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و زیرساختی، فامنین را به یکی از فعال‌ترین نقاط استان از نظر اجرای پروژه‌ها تبدیل کرده است.

استاندار همدان در پایان با بیان اینکه مجموعه مدیریت استان به یک کارگاه بزرگ عملیات اجرایی تبدیل شده، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و تلاش شبانه‌روزی، شاهد موفقیت‌های بیشتری در خدمت به مردم باشند.