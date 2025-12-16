توقیف خودرو سواری با راننده نوجوان در گلبهار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید صادق مقیمی زاده نوری اظهار کرد: کارشناسان پلیس راهور حین گشت زنی در سطح معابر شهر گلبهار متوجه رانندگی نوجوانی حدود ۱۷ ساله با یک دستگاه پراید شدن که با توجه به اینکه راننده فاقد سن قانونی و گواهینامه رانندگی بوده خودرو جهت سیر مراحل قانون به پارکینگ منتقل شده است.

رئیس پلیس راهور گلبهار افزود: با توقیف خودرو توسط پلیس، قطعاً از بروز حادثه‌ای برای راننده متخلف و سایر خودروها جلوگیری شده است.

وی گفت: یکی از مواردی که در خیابان‌های گلبهار شاهد آن هستیم رانندگی نوجوانان بدون گواهینامه است که بخش مهمی از این موضوع به بی توجهی والدین بر می‌گردد.

مقیمی زاده ادامه داد: برخی از والدین اجازه رانندگی به فرزندان خود می‌دهند و یا اینکه سوئیچ خودرو را در دسترس کودکان و نوجوانان قرار داده، غافل از اینکه این امکان را برای آنان فراهم می‌کنند تا به دور از چشمان والدین از خودرو استفاده کنند و این نگران کننده است.

رئیس پلیس راهور گلبهار اظهار کرد: کسانی که بدون گواهینامه رانندگی، پشت فرمان قرار بگیرند در صورت تصادف، بیمه‌ای به آنان تعلق نخواهد گرفت و علاوه بر توقیف خودرو به مراجع قضائی نیز معرفی خواهند شد.