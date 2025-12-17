دنیامالی: باید در ناگویا موقعیت جدیدی از حیث مدال و جایگاه کسب کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی سراسری مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، روز گذشته سه شنبه (۲۵ آذر ماه) با حضور مقام عالی وزارت و معاونین این وزارتخانه برگزار شد. این گردهمایی هر ساله به منظور قرار گرفتن در جریان آخرین تصمیمات و اقدامات انجام شده در ادارات ورزش و جوانان کشور و پیگیری دغدغه ها و مطالبات آن ها برگزار می شود. همایش سراسری مدیران کل ورزش و جوانان استان ها در نشستی ۱۰ ساعته به طول انجامید که روسای حاضر به تفکیک نقطه نظرات و درخواست های خود را مطرح کردند.

مستندسازی املاک و اراضی وزارت ورزش و جوانان، رسیدگی به دعاوی صورت گرفته، تکمیل پروژه های نیمه تمام با استفاده از ظرفیت مولدسازی، نظارت اساسی بر باشگاه‌ها، پیگیری اعطای تسهیلات اشتغالزایی، ازدواج و وام جوانان، ارتقای سازمان های مردم نهاد، انضباط مالی در هیات های ورزشی، ترویج ورزش همگانی از طریق پویش های آگاهی بخش و مستند بر طرح آمایش سرزمینی، اهتمام ویژه به تشکیل شورای ورزش استان ها و مرور سیاست های راهبردی ورزش بانوان از مهمترین موضوعاتی بود که مدیران استانی در این گردهمایی به آن پرداختند و با معاونین مربوطه به بحث و تبادل نظر گذاشتند.

حسن ختام جلسه مدیران کل ورزش استان ها با مسئولان وزارتی هم اظهارات وزیر ورزش و جوانان بود که در ادامه بخش هایی از آن می آید.

‎مدیران استانی وقت بیشتری برای جوانان بگذارند

احمد دنیامالی با بیان این که برگزاری چنین نشست هایی موجب افزایش همدلی و تشریک مساعی میان مدیران و مسئولان ورزشی می شود، صحبت هایش را با اهمیت کار در حوزه جوانان آغاز کرد. وی در این باره گفت: ما مسئول سامان دهی امور جوانان هستیم و باید کار حرفه ای تری در این حوزه انجام شود. شبکه « ایران یاران جوان» به این واسطه طراحی شده که جوانان مورد توجه بیشتری قرار بگیرند اما متاسفانه عضویت ۴۷ هزار نفر در این سامانه عدد خوبی نیست. بنابراین از استان ها انتظار داریم بیشتر در این خصوص وقت بگذارند. مدیران کل ورزش باید جریان ساز باشند، چرا که ابزار کار مثل ورزشکار، مربی و باشگاه را در اختیار دارند.

‎وزیر ورزش و جوانان در ادامه این مطلب افزود: انتظار ما این است مدیریت فضای مجازی استان ها را با محوریت جوانان و رویکرد مشارکت اجتماعی، توجه به ورزش همگانی و تولید و محتوای کار فرهنگی در دست بگیرید. در کنارش از حضور نیروهای بسیج استفاده شود. ما در برابر طرح شهید باقری تعهد داریم و باید پنجاه هزار شغل پایدار برای جوانان را ایجاد کنیم. در حال حاضر خیلی عقب هستیم و رسیدن به عدد پنج هزار در این طرح، رقم رضایت بخشی نیست.

اجرای قانون جهش تولید مسکن در ورزش و جوانان

‎موضوع دیگری که دکتر دنیامالی در خصوص امور جوانان به آن اشاره کرد، بحث تامین مسکن اهالی این وزارتخانه بود. او یادآور شد: ما در گذشته در مورد مسکن چه قهرمانان و چه پرسنل برجسته کار نکردیم. در حال حاضر با دستور رییس جمهور و تعامل وزیر راه و شهرسازی، با استان‌ها نامه نگاری لازم شده تا در این رابطه اقداماتی صورت گیرد. ما بر اساس قانون جهش تولید مسکن می توانیم اراضی خودمان را به مسکن تغییر کاربری بدهیم و برای جوانان و قهرمانان خانه بسازیم. باید هر کاری می توانیم در این خصوص انجام بدیم.

مبارزه با فساد، سیستمی شود

‎دکتر دنیامالی خطاب به مدیران کل ورزش و جوانان استان ها خواستار برگزاری جلسات تخلفات اداری شد: مبارزه با فساد، سیستمی رفتار کردن است. یعنی این که مسیر را برای ورود هر گونه تخلف و فسادی ببندیم. ساختار ادارات باید اصلاح شود و جلسات تخلفات ادارای تشکیل شود. مسائل مالی روسای هیات ها باید از سوی مدیران رصد شود. جعل اسناد باید جدی گرفته شود، اگر تخلفی صورت بگیرد مدیران کل هم مسئول هستند و زیر سوال می روند.

نظارت جدی بر باشگاهها

دکتر دنیامالی به نظارت جدی بر باشگاهها نیز تاکید کرد: مدیران کل استانی باید رفتار پدرانه داشته باشند و به عنوان پدر ورزش استان مسئولیت دارید. نباید باعث زمین خوردن باشگاهها شویم. باشگاهها وقتی از رونق بیفتند یعنی به ورزش همگانی و قهرمانی آسیب وارد می شود.

واگذاری پروژه های ملی به استان ها

وی از واگذاری پروژه های ورزشی به استان ها خبر داد و تصریح کرد: ما مصمم هستیم که پروژه های بزرگ را به استان ها واگذار کنیم. تجربه نشان داده که این حرکت موفقیت آمیزبوده است. امکان تجهیز منابع در استان ها به مراتب بهتر از خود وزارتخانه است. این حرکت با هدف تسریع در اتمام پروژه ها انجام شده است. ما با توافق دولت مراحل قانونی را طی می کنیم و مجری پروژه را تغییر می دهیم تا این اتفاق بیفتد. نمایندگان مجلس هم دنبال اجرای این طرح هستند. شهرداری و شورها را با وارد گود کنید و به آن ها انگیزه بدهید تا به توسعه سرانه ورزشی در کشور کمک شود.

فاز دوم و سوم بیمه ورزشکاران اجرایی می شود

وزارت ورزش و جوانان اخیرا طی انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان بیمه تامین اجتماعی نسبت به بیمه شدن قهرمانان اقدامی سازنده انجام داد. وزیر ورزش و جوانان در واکنش به این موضوع گفت: یکی از نگرانی ها ما بیمه قهرمانان است. صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان این کار را بر اساس قانون انجام داده است. در فاز اول سه هزار نفر بیمه شدند. خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی آمادگی بیمه کردن آمار بیشتری را دارد. مرحله دوم و سوم نوبت به افرادی می رسد که مدال آور نیستند و عمومی تر ورزش می کنند. این بیمه جز سنوات شغلی آن ها منظور می شود.

بکارگیری انرژی خورشیدی در ادارات ورزش و جوانان استانی

وی به بحث استفاده از انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: استفاده از انرژی خورشیدی برای دولت مهم است و اتفاقات خوبی در راه است. ادارات کل باید در فضای خالی اماکن خود، تلاش ویژه ای در مورد استقرار انرژی انجام دهند. این اقدام در زمان بحران به کار می آید و ضریب تاب آوری مجموعه را بالا می برد.

نباید از مقوله آموزش فاصله بگیریم

وزیر ورزش و جوانان با بیان این که پرداختن به مقوله آموزش باید در اولویت برنامه های ادارات کل استانی باشد، اضافه کرد: یکی از مهمترین کارهایی که ما باید انجام بدهیم، توجه به موضوع آموزش است. متاسفانه ما از آموزش چه در سطح پرسنلی و چه حرفه ای فاصله گرفتیم. باید روی همه کار کنیم. ما مربیان مدال آوری داریم بدون اینکه مدرک تخصصی داشته باشند.نباید در حق قهرمانان ظلم کنیم و بدون طی کردن سلسله مراتب داخلی و خارجی، فردی که تخصصی ندارد را مربی تیم ملی کنیم. این نه اسمش درایت است و نه جوانگرایی.

راه اندازی نهضت ورزش های ساحلی در کشور

دکتر دنیامالی از مدیران ورزش و جوانان استان ها خواست تا با کاری جهادی ورزش ساحلی را در کشور راه اندازی کنند: دنیا دنبال این است که از فضای طبیعی بهره بیشتری برای توسعه ورزش ببرد. انرژی خورشید، حجم بالای سوزاندن کالری، ارزانی و آسیب دیدگی حداقل، از جمله مزایای بکارگیری ورزش در طبیعت است. به همین خاطر کمیته بین المللی المپیک رشته های ساحلی را به این بازی ها آورده است. بنابراین ما باید نهضت رشته های ساحلی را راه اندازی کنیم و با استفاده از سواحلی که داریم و ایجاد فضای مصنوع در طبیعت به این حوزه رونق بدهیم و ورزش های ساحلی را در هر مکانی ایجاد کنیم. در هر استان مدیر پروژه تعریف کنیم تا ورزش ساحلی یا ماسه ای توسعه یابد.

وی در پایان این همایش گفت: سال آینده سال سختی خواهد بود. بازی های آسیایی را در ژاپن پیش رو داریم. باید تلاش ویژه ای کنیم که موقعیت جدیدی به لحاظ کسب مدال و جایگاه در رده بندی داشته باشیم.