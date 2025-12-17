پیروزی تیم تنیس روی میز لیل متروپل فرانسه با حضور لژیونر ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم لیل متروپل در هفته اخیر رقابت‌های لیگ پرو B فرانسه تنیس روی میز موفق شد در دیداری نزدیک و حساس با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل تیم «تورز 4S» به پیروزی دست یابد.

در این دیدار، امیرحسین هدایی دو مسابقه انفرادی برگزار کرد. وی در نخستین بازی مقابل «بتلو» نتیجه را واگذار کرد، اما در دومین دیدار با ارائه نمایشی مقتدرانه، «لین کامپینو» را با نتایج ۱۱–۸، ۱۲–۱۰ و ۱۱–۹ شکست داد و یک امتیاز ارزشمند برای تیمش به دست آورد.

در سایر دیدارها، «رومن برار» با دو پیروزی مقابل «لین کامپینو» و «بتلو» نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی نهایی لیل متروپل ایفا کرد تا این تیم در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ از سد حریف خود عبور کند.

گفتنی است تیم امیرحسین هدایی دو روز دیگر در ادامه فصل، در چارچوب رقابت‌های لیگ اروپا به میدان خواهد رفت.