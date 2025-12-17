  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

پیروزی تیم تنیس روی میز لیل متروپل فرانسه با حضور لژیونر ایرانی

پیروزی تیم تنیس روی میز لیل متروپل فرانسه با حضور لژیونر ایرانی

تیم تنیس روی میز لیل متروپل فرانسه دیدار اخیر خود در لیگ فرانسه را در شرایطی که امیرحسین هدایی را در ترکیب داشت با پیروزی به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم لیل متروپل در هفته اخیر رقابت‌های لیگ پرو B فرانسه تنیس روی میز موفق شد در دیداری نزدیک و حساس با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل تیم «تورز 4S» به پیروزی دست یابد.

در این دیدار، امیرحسین هدایی دو مسابقه انفرادی برگزار کرد. وی در نخستین بازی مقابل «بتلو» نتیجه را واگذار کرد، اما در دومین دیدار با ارائه نمایشی مقتدرانه، «لین کامپینو» را با نتایج ۱۱–۸، ۱۲–۱۰ و ۱۱–۹ شکست داد و یک امتیاز ارزشمند برای تیمش به دست آورد.

در سایر دیدارها، «رومن برار» با دو پیروزی مقابل «لین کامپینو» و «بتلو» نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی نهایی لیل متروپل ایفا کرد تا این تیم در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ از سد حریف خود عبور کند.

گفتنی است تیم امیرحسین هدایی دو روز دیگر در ادامه فصل، در چارچوب رقابت‌های لیگ اروپا به میدان خواهد رفت.

کد خبر 6692259

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها