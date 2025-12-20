پیروزی تیم های برادران عالمیان در لیگ تنیس روی میز فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدارهای هفته هفتم لیگ Pro A فرانسه تنیس روی میز فرانسه، تیم توریگنه که نوشاد نوشاد عالمیان را در ترکیب داشت، موفق شد ۳ بر یک مقابل «بریویللی «تیم سوم جدول رده بندی پیروز شود. تیمِ نوشاد عالمیان با این برتری، ۱۸ امتیازی شد و به رده پنجم جدول لیگ برتر فرانسه صعود کرد.

همچنین تیم رومانگه با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل تیم کاین به برتری رسید و با ۱۴ امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفت. نیما عالمیان در این دیدار موفق شد از سد آندریا لاندرییو عبور کند.

در پایان هفته هفتم و پیش از تعطیلات سال میلادی جدیدی، تیم هنبونت با ۲۸ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد.