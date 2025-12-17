به گزارش خبرگزاری مهر، سوزی وایلز رئیس دفتر کاخ سفید در مصاحبه با مجله «وَنیتی فِر» گفت: حملات نظامی آمریکا علیه قایق‌های مشکوک به قاچاق مواد مخدر در اطراف آمریکای لاتین، در واقع با هدف سرنگونی نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا انجام می‌شود و هدف، صرفاً مبارزه با مواد مخدر نیست.

وی افزود: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد آنقدر حمله به قایق‌ها را ادامه دهد تا مادورو تسلیم شود.

رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که کاخ سفید، نظام حاکم بر ونزوئلا را به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» طبقه‌بندی کرده و محاصره کامل این کشور را به اجرا خواهد گذاشت.

ترامپ تأکید کرد که تمامی نفتکش‌های مشمول تحریم که وارد ونزوئلا یا از آن خارج شوند، تحت محاصره قرار خواهند گرفت.

روابط آمریکا و ونزوئلا طی سال‌های اخیر بارها دچار تنش شده و واشنگتن با اعمال تحریم‌های گسترده علیه کاراکاس، دولت مادورو را تحت فشار قرار داده است.