سالار آبنوش: مجلس با کاهش بودجه فرهنگی مخالف است

سالار آبنوش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه‌نگاری اخیر ۱۸۰ نفر از اساتید دانشگاه در خصوص بودجه فرهنگی کشور اظهار کرد: در شرایطی که کشور درگیر جنگ ترکیبی، جنگ رسانه‌ای و نبرد نرم است، حساسیت نسبت به مسائل فرهنگی کاملاً قابل درک است اما نباید با نگاه سیاسی و ناقص به موضوع پرداخت.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس تاکید کرد: ما امروز بیش از هر زمان دیگری به کار فرهنگی نیاز داریم اما باید واقعیت‌های کشور، الزامات امنیتی و شرایط خاص پس از جنگ را هم در نظر گرفت.

وی با تأکید بر اینکه مجلس نسبت به بودجه فرهنگی بی‌تفاوت نبوده است، افزود: اتفاقاً در مجلس، به‌صورت محکم و تمام‌قد با کاهش کسری بودجه فرهنگی مقابله شد. نمایندگان ایستادند، مقاومت کردند و راهکار دادند تا این بخش ترمیم شود و این موضوع همچنان با حساسیت در حال پیگیری است.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس تصریح کرد: باید توجه داشت که جابه‌جایی‌های بودجه‌ای فقط مختص حوزه فرهنگ نبوده است و حتی در بخش‌های بسیار حساسی مانند پروژه دیوارکشی مرزها نیز شاهد حذف یا کاهش بودجه بودیم اما چرا نسبت به آن‌ها واکنش رسانه‌ای شکل نگرفت؟ این نشان می‌دهد که نباید صرفاً یک بخش را برجسته کرد.

آبنوش ادامه داد: دولت برای تأمین برخی نیازهای مهم کشور، به‌ویژه در حوزه دفاعی، بازدارندگی و امنیت، ناچار به اعمال جابه‌جایی‌هایی در بودجه شده بود. مجلس نیز با تدبیر و دقت، تلاش کرد کمترین آسیب به ساختار بودجه فرهنگی وارد شود.

وی با بیان اینکه اصلاحات بودجه‌ای با اولویت‌بندی انجام شده است، گفت: از محل هزینه‌های غیرضروری و بخش‌هایی که اولویت کمتری داشتند، منابعی شناسایی شد و به حوزه‌های با اولویت بالاتر اختصاص یافت. همچنین از برخی ظرفیت‌های نهفته نیز برای جبران استفاده شد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این‌گونه نیست که مسئله بودجه فرهنگی فاحش و نگران‌کننده باشد بلکه به لطف خدا و با پیگیری مجلس، این موضوع به نتیجه رسیده و مخالفت‌ها با کاهش جدی بودجه فرهنگی انجام شده است.

آبنوش در پایان خاطرنشان کرد: از فعالان فرهنگی و نخبگان انتظار داریم حساس باشند، اما اجازه ندهند این موضوع سیاسی یا احساسی شود. مجلس در کنار فرهنگ ایستاده و مردم در این زمینه نگران نباشند.