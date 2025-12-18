به گزارش خبرنگار مهر، سالار ولایت مدار آبنوش بعد از ظهر پنجشنبه در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر که با حضور فعالان اقتصادی در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: برای ما مهم بود که شما در این شرایط حاضر شوید و شرایط را از نزدیک ببینید تا برای حل مسائل کارگری و اقتصاد چاره‌ای بیاندیشید.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شرایط کار در قزوین نسبت به سطح کشور مطلوب است و برای تمام مقاطع شغل تعریف کردیم.

وی افزود: به زعم مشکلات اتفاقات بسیاری خوب و بزرگی رخ داده است و ما نباید منکر اتفاقات خوب بوده و به دنیا سیاه نمایی باشیم.

این مسئول تاکید کرد: دست نفوذ دشمن اسباب مشکلات اقتصادی است و ما منکر نمی‌شویم اما باید برای آن راه حل تعریف کنیم.

وی عنوان کرد: ما ۱۱ قلم کالا را در طرح کالابرگ تعریف کردیم که این یازده کالا نباید ذیل مسئله تغییر دلار قرار بگیرند و اصلاً نباید در محور پول باشند و باید در قالب کالا ارائه شود و شکل امروزی کالابرگ مورد تأیید و برنامه نمایندگان نیست و دهم بندی اصلاً دقیق نیست و نیاز به اصلاح جدی دارد.

این مسئول تصریح کرد: ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری اقدام خوبی بود و دست دلال و پیمانکار بی‌انصاف کوتاه شد اما برای حل مشکل مسکن نیازمند تصمیم درست هستیم تا بتوانیم موانع موجود را مرتفع کرده و بااین اقدام میزان تحریم در این عرصه را کاهش دهیم.

وی ادامه دارد: در استان درمانگاه و بیمارستان تأمین اجتماعی موجود است اما خدمات جزئی ارائه می‌دهد که پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری و بازنشستگان نیست، چراکه میانگین دریافتی جوامع بازنشستگان ۱۵ میلیون است که به دلیل افزایش سن این اشخاص بیش از ۸۰ درصد این هزینه صرف درمان می‌شود و از طرف دیگر هزینه بیمه تکمیلی نیز تأمین نشده است و لازم است در فرایند درمان رایگان این قشر تدابیر لازم انجام شود.

وی ضمن تجلیل از طرح «اتصال و یسنا» عنوان کرد: اساسنامه کانون بازنشستگان باید اصطلاح شود و اصلاح عناوین شغلی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی در پایان با تاکید براینکه لازم است بانک رفاه به قشر کارگری بازگردد تا بتواند خدمات مالی مورد نیاز به موقع مرتع شود گفت: مشکلات ما به تصمیم است و ربطی به تحریم ندارد و تصمیم‌گیری نیز نیازمند عزم جدی دولتمردان است تا ما شرمنده مردم نشویم چراکه به اندازه کافی ظرفیت مناسب وجود دارد اما تصمیمی برای این موضوع وجود ندارد.