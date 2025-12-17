به گزارش خبرنگار مهر از روسیه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در نشستی با دانشجویان دانشگاه میگیمو روسیه اظهار کرد: برای من همیشه جالب بود که دیپلماتهای سفارت ایران در روسیه چقدر خوب فارسی صحبت میکنند.
وی ادامه داد: وزارت امور خارجه ایران دانشگاهی تحت عنوان روابط بینالملل دارد؛ این دانشکده همکاریهای زیادی را با دانشگاههای مشابه خودش در خارج از کشور دارد. خوشحالم این امکان الان فراهم شده که شما (بویژه دانشجویان زبان فارسی) خواهید توانست به ایران تشریف بیاورید.
وزیر امور خارجه گفت: روابط ایران و روسیه روابط قدیمی است و همه حوزهای مختلف را در بر میگیرد. ارتباطات دو کشور بسیار گسترده است. در مقابل سیاستهای سلطهطلبانه آمریکا مواضعمان یکسان است.
وزیر امور خارجه عنوان کرد: متأسفانه روابط بینالملل و نظام بینالملل به سوی یک بی نظمی حرکت میکند. کشورها قریب به ۸۰ سال است که به دنبال نظم بینالمللی مبتنی بر قانون است اما چیزی که ما شاهدیم بویژه در دوره جدید دولت آمریکا این است که همه قوانین کنار گذاشته میشود و زور و قدرت جایگزین میشود.
عراقچی گفت: آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران حمله کردند، حملهای که نقض قوانین بینالمللی است. آنچه تهدید است اینکه آمریکا جهان را به سمت بی قانونی و بی نظمی و قانون جنگل پیش میبرد و این دنیا را یک دنیای خطرناکتر خواهد کرد. آمریکا در حال حاضر ظاهر سازی را همکنار گذاشته است و علناً اعلام حمله میکنند.
وزیرخارجه یادآور شد: همانطور که میدانید ما در حال مذاکره با آمریکاییها بودیم. ویتکاف با ما مشغول مذاکره بود، ما ۵ دور مذاکره کرده بودیم و دو روز قبل از دور ششم مذاکرات اسرائیل به ما حمله کرد.
وی ادامه داد: در روزهای اول جنگ ویتکاف به ما پیام میداد که بیایید مذاکره کنید که گفتیم، ما در حال مذاکره بودیم و در جنگ هم در حال دفاع از خود هستیم. آنها منظورشان مذاکرات تسلیم بود.
وی گفت: تسلیم بدون قید و شرط خواسته ترامپ بود و توییتی را هممنتشر کرد. ما در جنگ تصمیم گرفتیم مقاومت کنیم و از موشکهایی که ساخت خودمان بود، استفاده کنیم.
وی گفت: بعضاً غربیها میگویند آسمان ایران در اختیار هواپیماهای اسرائیلی بود اما نمیگویند که آسمان اسرائیل هم در اختیار موشکهای ایرانی بود.
عراقچی عنوان کرد: بعد از دیدار با پوتین از مرز زمینی در حال بازگشت به تهران بودم که آقای ویتکاف به من پیام داد که آتش بس بدون قید و شرط؛ یعنی در اثر مقاومت و قدرت ما ظرف ۱۲ روز از تسلیم بدون قید و شرط به آتش بس بدون قید و شرط رسیدند.
وی گفت: با سیاست سلطهای که در پیش گرفته شده کشورها چارهای جز قدرتمند شدن ندارند که این یکی از سیاستهای ما و روسیه است.
وزیر امور خارجه افزود: روابط ما با روسیه و با چین و خیلی از کشورهای دیگر در حال توسعه و پیشرفت است. با روسیه در حوزههای سیاسی مشورتهای نزدیکی داریم. آخرین ملاقات رؤسای جمهور دو کشور در شهر عشق آباد انجام شد.
وی گفت: تعداد دیدارهای من با آقای لاوروف از شمارش گذشته است و به طور مرتب همکاری های ما ادامه دارد.
وی گفت: پروژههای بزرگ اقتصادی بین ایران و روسیه در جریان است که یکی از مهمترین آنها کریدور شمال- جنوب است که در اتصال روسیه به اقیانوس هند و خلیج فارس است که امکان انتقال کالا را آسانتر و سریعتر خواهد کرد.
وزیر خارجه افزود: روسیه اولین نیروگاه هستهای را در بوشهر برای ایران تأسیس کرده است و در مورد فازهای دیگر این نیروگاه در حال مذاکره هستیم.
وزیر امور خارجه گفت: همکاریهای ایران و روسیه گسترده است و پروژههای خیلی مهمی هم در رابطه با فروش نفت و انتقال گاز و هم سوآپ گاز اجرا میشود؛ به دنبال انتقال گاز روسیه به ایران برای مصرف در ایران هستیم.
