۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

تغییر ارز تجهیزات پزشکی نباید به بیماران آسیب بزند

معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: هر تصمیمی درباره ارز تجهیزات پزشکی باید به‌گونه‌ای اجرا شود که هزینه‌ای به بیماران تحمیل نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمد مهدی علاالدین، با اشاره به حذف ارز ترجیحی نوع یک تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: مابه‌التفاوت نرخ ارز در قالب طرح تجهیزیار پیش‌بینی شد تا بیمار هنگام بستری در بیمارستان همان میزان پرداختی قبلی را داشته باشد و مقرر شد بیمه‌ها این اختلاف را از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها جبران کنند.

وی افزود: اکنون که در سطح دولت موضوع تغییر در ارز ترجیحی نوع دو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح است، ضروری است تمهیدات لازم به‌گونه‌ای اتخاذ شود که آثار این تغییر به حداقل برسد و پرداختی از جیب بیماران افزایش نیابد.

معاون فنی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت تأکید کرد: پرداخت منظم و مدون منابع از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بیمه‌ها و از بیمه‌ها به بیمارستان‌ها، شرط اصلی جلوگیری از اختلال در چرخه تأمین تجهیزات پزشکی است.

علاالدین خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در نرخ ارز تجهیزات پزشکی باید همراه با پیش‌بینی منابع پایدار و اختصاص اعتبارات کافی به بیمه‌ها انجام شود تا فشار مالی به مردم منتقل نشود.

حبیب احسنی پور

