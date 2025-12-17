مروتی: آبرسانی به سایت نهضت ملی مسکن اردکان در مراحل پایانی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مروتی گفت: سایت ۱۲۵ هکتاری نهضت ملی مسکن اردکان با بیش از دو هزار واحد مسکونی، از حدود یک سال پیش وارد فاز اجرایی زیرساختهای آبرسانی شده و تاکنون ۲۸ کیلومتر از ۳۲ کیلومتر لولهگذاری شبکه داخلی انجام شده است.
وی افزود: علاوه بر شبکه داخلی، یک کیلومتر از چهار کیلومتر خط آبرسانی با قطر ۴۰۰ میلیمتر از جنس چدن داکتیل نیز برای این سایت اجرا شده و عملیات لولهگذاری این خط آبرسانی تا پایان سال به اتمام میرسد.
مدیر امور آبفای اردکان با اشاره به تأمین آب موقت برای این مجموعه تصریح کرد: در حال حاضر آبرسانی موقت به شبکه داخلی در برخی نواحی برقرار شده و متقاضیان میتوانند برای انجام عملیات ساختوساز واحدهای مسکونی خود از آب مورد نیاز بهرهمند شوند و در این سایت تاکنون بیش از دو هزار قطعه زمین با کاربری مسکونی به متقاضیان واگذار شده است.
وی با تأکید بر برنامهریزی برای تأمین آب در پیک مصرف گفت: برای پاسخگویی به نیاز آبی این سایت، احداث یک مخزن پنج هزار مترمکعبی پیشبینی شده که زمین مورد نیاز آن تخصیص و نقشهها و طرحهای اجرایی نیز آماده شده است و پس از تأمین اعتبار، ساخت مخزن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مروتی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون جهت ایجاد شبکه توزیع داخلی سایت حدود ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که نقش مهمی در تسریع روند بهرهبرداری و سکونت متقاضیان خواهد داشت.
