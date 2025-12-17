رئیس زاده: آینده نظام سلامت کشور بهتر از گذشته خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده، در افتتاحیه پنجمین کنگره بین‌المللی و سی و ششمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران، افزود: جامعه پزشکی باید با تمرکز بر وظایف علمی و صنفی، مسیر پیشرفت نظام سلامت را با عقلانیت و صداقت دنبال کند.

وی با تاکید بر اهمیت درس گرفتن از تجربه‌های تاریخی، اظهار داشت: اگر از وقایع و خطاهای گذشته درس نگیریم، نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی نخواهد داشت. تعصب، لجاجت و درگیر شدن در حاشیه‌های سیاسی غیرضروری، بیشترین آسیب را به جامعه پزشکی و در نهایت به مردم وارد می‌کند.

رئیس زاده با بیان اینکه جامعه پزشکی ایران جامعه‌ای آگاه و فهمیده است، افزود: انتخابات اخیر نظام پزشکی به خوبی نشان داد که اگر با تدبیر، همدلی، رفاقت و صداقت عمل کنیم، جامعه قدر تلاش‌های ما را می‌داند و از ما حمایت می‌کند.

وی همچنین با انتقاد از برخی رفتارهای نادرست اجتماعی و سیاسی که به گفته او از بیرون به بدنه جامعه پزشکی تحمیل می‌شود، تصریح کرد: مخدوش‌کردن امور علمی و صنفی با رفتارهای ناصحیح سیاسی و اجتماعی، نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه مسیر تصمیم‌گیری‌های مؤثر را نیز منحرف می‌سازد.

رئیس زاده تأکید کرد: گرفتاری‌های جامعه پزشکی آن‌قدر جدی و گسترده است که فرصت پرداختن به حاشیه‌ها را باقی نمی‌گذارد. انتظار می‌رود بزرگان، اساتید و فعالان این حوزه با نگاهی مدبرانه و آینده‌نگر، مسیر اصلاح را با همدلی دنبال کنند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که آینده نظام سلامت بهتر از گذشته نباشد. با همکاری، هم‌افزایی و تمرکز بر مسئولیت‌های حرفه‌ای، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه پزشکی و سلامت مردم رقم زد.

در ابتدای این مراسم، ایرج عبدالهی رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، اظهار داشت: فیزیوتراپی در نظام سلامت کشور جایگاهی رفیع دارد و خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد رشد قابل توجه این رشته در ابعاد علمی، آموزشی و خدماتی بوده‌ایم.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۹۴۰۰ فیزیوتراپیست در کشور افزود: توسعه دوره دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی برای دومین سال متوالی، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات درمانی است و با فارغ‌التحصیلی این دانشجویان، نظام سلامت از نتایج آن بهره‌مند خواهد شد.

عبدالهی از عضویت مجدد ایران در کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی (World Physiotherapy) خبر داد و گفت: پس از وقفه‌ای چندساله به دلیل مشکلات مالی و نقل‌وانتقال ارزی، عضویت ایران با رأی قاطع اعضا مجدداً برقرار شد و از ابتدای سال ۲۰۲۶، جامعه فیزیوتراپی کشور می‌تواند از مزایای علمی و بین‌المللی آن بهره‌مند شود.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران در ادامه به چالش‌های موجود اشاره کرد و افزود: پایین‌بودن تعرفه خدمات فیزیوتراپی، اعمال ضریب‌های ناعادلانه و مشکلات جدی در صدور و تمدید پروانه‌ها، فشار زیادی به همکاران وارد کرده است. در حال حاضر، مراکز فیزیوتراپی برای دریافت مجوزها ناچار به صرف زمان و هزینه‌های سنگین در مسیرهای اداری هستند.

وی همچنین دخالت افراد فاقد صلاحیت در حوزه توانبخشی را نگران‌کننده دانست و تأکید کرد: انتظار داریم با همراهی سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت، اقدامات مؤثری برای ساماندهی این وضعیت و صیانت از حقوق بیماران و جامعه حرفه‌ای انجام شود.

عبدالهی ضمن قدردانی از دبیران علمی و اجرایی کنگره، ابراز امیدواری کرد: نتایج علمی و صنفی این رویداد سه‌روزه، به بهبود جایگاه فیزیوتراپی و ارتقای نظام سلامت کشور منجر شود.

در ادامه، اسماعیل ابراهیمی، دبیر بورد فیزیوتراپی ایران، با تبریک انتخاب مجدد رئیس‌زاده به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی، گفت: حضور و سخنرانی‌های امیدبخش رئیس کل نظام پزشکی همواره برای جامعه فیزیوتراپی راهگشا بوده و انتظار می‌رود در دوره جدید، توجه بیشتری به مسائل مغفول مانده این رشته صورت گیرد.

وی با اشاره به مشکلات همکاران فیزیوتراپیست در حوزه استانداردسازی و ایمنی، افزود: تعریف مراکز فیزیوتراپی به‌عنوان مؤسسه و نه مطب، باعث سرگردانی همکاران در مسیرهای اداری آتش‌نشانی و استاندارد شده است؛ موضوعی که باید با همراهی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی حل‌وفصل شود.

ابراهیمی همچنین به روند توسعه آموزش فیزیوتراپی در کشور اشاره کرد و گفت: طی سال‌های اخیر پذیرش دانشجو در مقطع دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی آغاز شده و امسال تعداد دانشجویان پذیرفته‌شده نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ هرچند برای دائمی‌شدن این مسیر، نیازمند حمایت و پیگیری بیشتر هستیم.

وی دخالت افراد فاقد صلاحیت در حوزه توانبخشی را از دیگر چالش‌ها دانست و تأکید کرد: صیانت از حرفه فیزیوتراپی نیازمند حضور فعال انجمن‌ها در استان‌ها و همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها، نظام پزشکی و دستگاه‌های اجرایی است.

دبیر بورد فیزیوتراپی ایران در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی جامعه فیزیوتراپی، حفظ شأن حرفه‌ای، ارتقای کیفیت خدمات و دفاع از سلامت مردم است و در این مسیر، حمایت ساختاری و تصمیم‌گیری‌های کارشناسی نقش تعیین‌کننده دارد.