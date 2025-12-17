به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد پیلتن، دستیار و مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت، با تشریح برنامه‌های بین‌المللی این سازمان گفت: در چارچوب سیاست‌های دولت جدید و حول سه محور تسهیل تجاری، توسعه تجارت و ترویج تجارت، برنامه‌های سازمان توسعه تجارت در حوزه بین‌الملل طراحی شده و همکاران ما در حال پیشبرد این برنامه‌ها هستند. در حوزه‌های مختلف، اقدامات متفاوت و تحولی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات، برنامه‌هایی تدوین شده و در حوزه نظام مشوق‌های صادراتی نیز همکاران ما در حال اصلاح دستورالعمل‌های پرداخت مشوق‌ها هستند. همچنین در بخش توسعه زیرساخت‌های تجاری، پیگیری‌های لازم در حال انجام است و موضوع توافقات حمل‌ونقل نیز در دستور کار قرار دارد.

افزایش تعداد رایزنان بازرگانی

پیلتن ادامه داد: در حوزه مأموریت‌های مرتبط با اینجانب، افزایش تعداد رایزنان بازرگان جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف عضو سازمان در دستور کار است. همچنین بهبود عملکرد مراکز تجاری ایران در خارج از کشور به‌صورت جدی دنبال می‌شود. در همین راستا، دستورالعمل‌ها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد این مراکز بازبینی شده و مراکز تجاری بر اساس عملکردشان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: مراکز تجاری که عملکرد ضعیفی داشته‌اند، ملزم شده‌اند خدمات مناسب و باکیفیت‌تری به شرکت‌های بازرگانی ایرانی در کشورهای مختلف ارائه دهند و مراکزی که آمادگی لازم را نداشته‌اند، مجبور به پذیرش مسئولیت‌های فراتر نشده‌اند.

دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به حضور ایران در رویدادهای بین‌المللی گفت: افزایش مشارکت هدفمند در رویدادهای تجاری و نمایشگاه‌های بین‌المللی به‌طور ویژه در دستور کار قرار دارد. تلاش می‌کنیم با همراهی رایزنان بازرگان، کیفیت حضور جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه‌های خارجی ارتقا یابد و همچنین پذیرش هیئت‌های تجاری خارجی به‌صورت محدود، هدفمند و باکیفیت در نمایشگاه‌های داخلی انجام شود.

وی افزود: توسعه فعالیت‌های روابط مستقیم بازرگانی با بخش خصوصی کشورهای هدف از دیگر اولویت‌های سازمان است. در جلسات متعدد، فعالان اقتصادی دعوت می‌شوند تا سیاست‌های تجاری کشور تبیین شود و خدمات مناسبی به بخش خصوصی ارائه شود. افزایش تبادل هیئت‌های تجاری نیز در دستور کار قرار دارد و نظارت‌های بیشتری بر این فرآیند اعمال خواهد شد.

پیلتن یکی از سیاست‌های جدید سازمان توسعه تجارت را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: توسعه و افزایش تعداد شرکت‌های مدیریت صادرات نیز از برنامه‌های مهم سازمان است. همکاران ما در حال برنامه‌ریزی هستند تا هم عملکرد این شرکت‌ها بهبود یابد و هم تعداد آن‌ها افزایش پیدا کند.

ارزیابی صادراتی شرکت‌ها برای کاهش ۲۰ درصدی هزینه‌ها

وی خاطرنشان کرد: در حال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سیستمی تحت عنوان «ارزیابی صادراتی شرکت‌ها» هستیم تا بر اساس سطح توانمندی و ظرفیت شرکت‌های صادراتی، خدمات متناسب و هدفمند به آن‌ها ارائه شود. هدف این است که با کاهش حدود ۲۰ درصدی هزینه‌های دولتی و خصوصی، روند صادرات کشور در ماه‌های آینده بهبود یابد.

افت ۲۰ درصدی صادرات و رشد ۳۲ درصدی واردات از هند

پیلتن با اشاره به آمار تجارت خارجی گفت: میزان صادرات ۸۴۴ میلیون دلار بوده که ۲.۶ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد. این رقم در سال جاری با کاهش ۲۰ درصدی همراه بوده است. واردات نیز ۳۲ درصد افزایش یافته، چراکه با یک بازار بزرگ، مهم و در دسترس مواجه هستیم که اشتراکات تاریخی، فرهنگی، مذهبی و زبانی و همچنین فاصله جغرافیایی نه‌چندان دوری با ما دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که مجموعه این برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات، به افزایش سهم صادرات کشور منجر شود و در پایان از تمامی دست‌اندرکاران، فعالان اقتصادی و همچنین مجری محترم برنامه قدردانی کرد.