کرمی: طرح جامع پایانه مرزی چیلات در دهلران آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح چهارشنبه در بدو ورود به استان میسان عراق اظهار کرد: پیرو تفاهمات قبلی با استاندار میسان عراق که در استان ایلام انجام شد، امروز به دعوت استاندار میسان سفری به العماره خواهیم داشت.

وی افزود: پیگیری و تمهیدات لازم برای زیر ساخت‌های مرز چیلات به عنوان یکی از مهمترین اهداف این سفر است.

استاندار ایلام گفت: بعد از نشست که در ایلام برگزار شد، اقدامات خوبی در بحث زیرساخت‌های لازم از جمله فیبر نوری، گاز رسانی، آب شرب، جاده دست رسی صورت گرفته است.

کرمی عنوان کرد: در این سفر تفاهم‌نامه های قبلی برای اجرا در سمت کشور عراق پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع پایانه مرزی چیلات آماده اجرا است، گفت: در طرح جامع پایانه چشم انداز بلند مدت دیده شده است و مرز چیلات در کانون توجه ستاد اربعین کشور قرار دارد.

استاندار ایلام گفت: در آینده نزدیک پورجمشیدیان معاون امنیتی وزیر کشور از مرز چیلات بازدید خواهد کرد.

نماینده عالی دولت گفت: باتوجه به تعامل دوسویه که وجود دارد این مرز که ظرفیت تجاری و زیارتی دارد به تدریج مقدمات آن فراهم شود که زائران و گردشگران به سهولت تردد کنند.