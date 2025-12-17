به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر چهارشنبه در نشست با استاندار میسان عراق اظهار کرد: در حال حاضر تمام زیرساختهای لازم از جمله، آب، برق، گاز فیبر نوری فراهم شده است.
وی با اشاره به طرح جامع پایانه مرزی چیلات آماده شده و اجرای آن زمان بر است، گفت: تا زمان آماد شدن طرح جامع به صورت محدود زمینه ترد زائران برای اربعین سال آینده و همچنین مراودات اقتصادی از طریق این مرز فراهم شود.
استاندار ایلام به آمادگی لازم برای توسعه زیرساختهای طرف مقابل اشاره کرد و گفت: استقرار گذرنامه و گمرک به صورت محدود در بازده زمانی کوتاه مدت میتواند باعث رونق اقتصادی بین دو استان شود
کرمی بیان کرد: جلسه امروز باید تعیین کمیته برای تسریع اجرای تفاهم نامههای قبلی باشد تا شاهد اجرایی شدن این مصوبات و تفاهمنامه باشیم.
نماینده عالی دولت در استان ایلام از صادرات کلینکر از طریق مرز چیلات خبر داد و گفت: این آمادگی وجود دارد که شاهد صادرات کلینکر از طریق کارخانه سیمان استان به استان میسان باشیم.
کرمی به اشتراکات تاریخی و فرهنگی میان ایران و عراق اشاره کرد و عنوان کرد: یکی از برنامههای که در دستور کار قرار دارد برگزاری شبهای فرهنگی بین استان ایلام و میسان با حضور هنرمندان این دو است که تلاش میشود این مهم در سال آینده اجرا شود
استاندار ایلام ادامه داد: ظرفیتهای بالای فرهنگی، کشاورزی پزشکی و توریستی در استان وجود دارد و این آمادگی در مجموعه استان برای همکاری تأملات بیشتر با استان میسان فراهم است.
