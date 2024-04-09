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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۵۳

رییس اداره دامپزشکی اهواز خبر داد؛

کشف بیش از ۹۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ گذشته در اهواز

کشف بیش از ۹۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ گذشته در اهواز

اهواز- رییس اداره دامپزشکی شهرستان اهواز از کشف و معدوم سازی بیش از ۹۰۰ کیلوگرم مرغ کشتار روز تاریخ گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی قریشی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: همزمان با اجرای طرح تشدید نظارت بر بهداشت فرآورده‌های خام دامی در ایام نوروز و ماه رمضان اکیپ‌های بازرسی و کنترل بهداشتی اداره دامپزشکی شهرستان اهواز در بازدیدهای ادواری از مراکز عرضه مواد خام دامی، بیش از ۹۰۰ کیلوگرم مرغ کشتار روز تاریخ منقضی و غیربهداشتی را ضبط، معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج کردند.

وی با اشاره به اینکه کنترل بهداشتی فرآورده‌های خام دامی جزو رسالت‌های اصلی دامپزشکی است و تأمین امنیت غذایی شهروندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: نظارت بر تولید و توزیع بهداشتی و اصولی فرآورده‌های خام دامی در مراکز عرضه، سردخانه‌ها، کشتارگاه‌ها، رستوران‌ها، قصابی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر عهده دامپزشکی است و این اماکن به صورت مستمر توسط بازرسان دامپزشکی رصد و پایش می‌شوند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهواز تصریح کرد: تأمین امنیت غذایی و ارتقای بهداشت مواد غذایی مصرفی شهروندان از مهمترین اهداف مجموعه دامپزشکی به شمار می‌رود، در راستای انجام این وظیفه از شهروندان درخواست می‌شود به منظور ارتقای سطح سلامت و بهداشت فرآورده‌های خام دامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مراکز عرضه مراتب را از طریق شماره ۰۶۱۳۳۳۶۹۱۲۱ اطلاع دهند تا اقدامات و بررسی‌های لازم انجام شود.

کد مطلب 6074161

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