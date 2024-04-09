کشف بیش از ۹۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ گذشته در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی قریشی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفت و گویی رسانهای اظهار کرد: همزمان با اجرای طرح تشدید نظارت بر بهداشت فرآوردههای خام دامی در ایام نوروز و ماه رمضان اکیپهای بازرسی و کنترل بهداشتی اداره دامپزشکی شهرستان اهواز در بازدیدهای ادواری از مراکز عرضه مواد خام دامی، بیش از ۹۰۰ کیلوگرم مرغ کشتار روز تاریخ منقضی و غیربهداشتی را ضبط، معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج کردند.
وی با اشاره به اینکه کنترل بهداشتی فرآوردههای خام دامی جزو رسالتهای اصلی دامپزشکی است و تأمین امنیت غذایی شهروندان از اهمیت ویژهای برخوردار است، اظهار کرد: نظارت بر تولید و توزیع بهداشتی و اصولی فرآوردههای خام دامی در مراکز عرضه، سردخانهها، کشتارگاهها، رستورانها، قصابیها و فروشگاههای زنجیرهای بر عهده دامپزشکی است و این اماکن به صورت مستمر توسط بازرسان دامپزشکی رصد و پایش میشوند.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهواز تصریح کرد: تأمین امنیت غذایی و ارتقای بهداشت مواد غذایی مصرفی شهروندان از مهمترین اهداف مجموعه دامپزشکی به شمار میرود، در راستای انجام این وظیفه از شهروندان درخواست میشود به منظور ارتقای سطح سلامت و بهداشت فرآوردههای خام دامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مراکز عرضه مراتب را از طریق شماره ۰۶۱۳۳۳۶۹۱۲۱ اطلاع دهند تا اقدامات و بررسیهای لازم انجام شود.
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