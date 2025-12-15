سیدهاشمی: رشد تولید مباحث شهر هوشمند در اردبیل چشمگیر است

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد سید هاشمی ظهر دوشنبه در آئین افتتاح رویداد تولید محتوای دیجیتال با عنوان «شهر نگاه» اظهار کرد: آهنگ رشد تولید مباحث مربوط به شهر هوشمند توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اردبیل در اردبیل قویتر از سایر استانها است.
وی با اشاره به رویداد تولید محتوای دیجیتال «شهر نگاه» گفت: این رویداد اقدامی مؤثر در تولید محتوای دیجیتال است، اما هر سازمان و هر معاونت شهرداری باید جداگانه این رویداد را برگزار کند تا افکار، اندیشهها و عقاید گروههای مختلف جمعآوری شده و با تولید محتواها، نیازمندیها احصا و رفع شود.
رئیس شورای شهر اردبیل با بیان اینکه دنیا به سمت و سوی دیجیتال شدن و هوش مصنوعی میرود، گفت: عقب ماندن از این موضوع خسران است.
سیدهاشمی با اشاره به اینکه گاهاً شاید برای بعضی از تغییرات زحمت لازم است و موجب ناراحتی برخی افراد میشود، گفت: هزینه این تغییرات و تاوان این تغییرات را ما خواهیم داد.
وی با بیان اینکه در این رویداد ایدهها بسیار خام است، گفت: رویداد شهرنگار فرصتی است تا این ایدهها تبدیل به محتوا شود.
رئیس شورای شهر اردبیل با بیان اینکه طرح جامع توسعه شهری در حال بررسی است، گفت: یکی از مباحثی که در این طرح مطرح شده است، این است که نیازمندیهای مردم از حوزههای مختلف و اقشار مختلف احساس شود؛ به طور مثال «اردبیل ۱۴۲۰» در نظر گرفته شده تاشهروندان نسبت به آن تولید محتوا شود.
وی گفت: «اردبیل من» در حوزه هوشمندسازی یک سامانه بسیار جامع است که زیرسامانههای آن، از جمله سامانه ۳۷، ارتقا یافته و نیاز به مراجعه حضوری مردم نیست و نیاز است این سامانه و این اقدامات به مردم بیش از پیش معرفی شود.
«شهرنگار» عنوان رویداد فرهنگی و اجتماعی است که با هدف تولید محتوای دیجیتال به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل امروز آغاز به کار کرد.
