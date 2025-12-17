به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در همایش گرامیداشت روز ملی حمل و نقل در اردبیل، سه طرح شهری در حوزه حمل‌ونقل درون شهری با هدف توسعه زیرساخت‌ها، بهبود خدمات‌رسانی و ارتقای هوشمندسازی شهری در اردبیل به بهره‌برداری رسید که می توان به رونمایی از کارت بلیت حمل‌ونقل عمومی، راه‌اندازی نرم‌افزار خدمات آنلاین ۱۳۳ و افتتاح پارک‌سوار میدان فاطمیون با ظرفیت ۱۵۰ خودرو اشاره کرد.

محمود صفری شهرداری اردبیل در این همایش ضمن تشکر و تقدیر از فعالان حوزه حمل‌ونقل، به تاریخچه نام‌گذاری روز حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: در انقلاب سال ۱۳۵۹ اگر حمل‌ونقل وجود نداشت، انقلاب با تأخیر مواجه می‌شد که تعهد فعالان حمل و نقل به انقلاب کمک کردند.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ تاکسی در سطح شهر اردبیل افزود: در طی چند سال اخیر برنامه‌ریزی کردیم تا هر سال ۱۵۰ تا ۲۰۰ تاکسی های فرسوده را نوسازی شود که در دو سال اول در این زمینه موفق شدیم و سعی می‌کنیم با رایزنی با مسئولان کشوری تسهیلات لازم را برای نوسازی در اختیار رانندگان تاکسی قرار دهیم.

شهردار اردبیل گفت: ۸۰ دستگاه اتوبوس بالای ۱۵ سال در ناوگان داشتیم که با مصوبه‌ای در شورای شهر، در این خصوص تصمیم گرفتیم اتوبوس‌هایی که متعلق به بخش خصوصی هستند را با هزینه شهرداری نوسازی کنیم و تعهد آن‌ها را سنگین‌تر کنیم. در حال حاضر ۳۵ دستگاه اتوبوس خریداری شده و در سطح شهر فعال هستند.

وی ادامه داد: دولت طرحی برای حمایت از کودکان استثنایی داشت که بر اساس آن، سرویس‌دهی به‌صورت رایگان انجام شد و شهرداری اردبیل مسئولیت سرویس‌دهی به ۸۵۰ کودک استثنایی را با هزینه ۱۰ میلیارد ریال بر عهده گرفت.

شهردار اردبیل ادامه داد: هر روز یک قدم برای هوشمندسازی شهر برداشته می‌شود و شعار هوشمند سازی در مسیر تحقق است.دوربین‌های نظارتی در کمربندی‌ها نصب شده‌اند که ثبت تخلفات و کنترل سرعت را انجام می‌دهند. در ۹ ماه گذشته سال جاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از طریق دور بین های نظارتی جریمه حاصل شده است که اگر این مبلغ به حساب شهرداری واریز شود، می‌توان آن را در حوزه عمران هزینه کرد.

صفری با اشاره به وضعیت درآمدی شهر گفت: با توجه به اینکه اردبیل شهر صنعتی نیست، درآمد آن نسبت به سایر استان‌ها بسیار پایین است. شاید شهرداری اردبیل ماهانه حدود ۳۰ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده درآمد داشته باشد، در حالی که برخی استان‌ها تا ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد دارند. ما از این نظر بهره کمتری داریم و اردبیل همیشه از لحاظ ساختار عمرانی به همین دلیل تا حدی ضعیف بوده است.

وی افزود: امروز شاهد رونمایی از کارت بلیت الکترونیک اتوبوسها و نرم‌افزار اینترنتی ۱۳۳ برای ارائه خدمات آنلاین به شهروندان بودیم که در راستای هوشمندسازی شهر است. همچنین پارک‌سوار با ظرفیت ۱۵۰ خودرو در میدان فاطمیون افتتاح شد و ۷ پروژه دیگر نیز آماده افتتاح است که به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.