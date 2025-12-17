  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

رحمانی: مشارکت اجتماعی می‌تواند مسیر احیای دریاچه ارومیه را تثبیت کند

رحمانی: مشارکت اجتماعی می‌تواند مسیر احیای دریاچه ارومیه را تثبیت کند

ارومیه- استاندار آذربایجان غربی گفت: احیای دریاچه ارومیه بدون همت عمومی و نقش‌آفرینی جدی تشکل‌های مردمی در کنار دولت امکان‌پذیر نبوده و مشارکت اجتماعی می‌تواند مسیر احیا را تثبیت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر چهارشنبه در نشست تشکل‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، با تأکید بر لزوم اجرای هم‌زمان اقدامات علمی، عملیاتی و مشارکتی، گفت: احیای پایدار این زیست‌بوم راهبردی بدون همت عمومی و نقش‌آفرینی جدی تشکل‌های مردمی در کنار دولت امکان‌پذیر نبوده و مشارکت اجتماعی می‌تواند مسیر احیا را تثبیت کند.

استاندار آذربایجان‌غربی، نبود ارتباط مؤثر و سازمان‌یافته میان نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی را یکی از خلأهای اساسی دانست و افزود: دریاچه ارومیه تنها یک مسئله زیست‌محیطی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و معیشتی گسترده‌ای دارد و نباید به موضوعی سیاسی تقلیل یابد.

رحمانی همچنین با اشاره به وابستگی معیشت مردم منطقه به وضعیت دریاچه ارومیه، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اقدام به‌موقع تأکید کرد و اظهار داشت: مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه باید به‌صورت شفاف با تشکل‌ها بررسی شود تا میزان تحقق اهداف و نتایج آن مشخص شود.

وی در ادامه با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌های منطقه، افزود: استفاده از دانش بومی و پژوهش‌های تخصصی یکی از محورهای اصلی احیای دریاچه ارومیه است.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه مدیریت مصرف آب و اصلاح الگوی کشت را نیز از اولویت‌های جدی برشمرد و خاطرنشان کرد: توقف توسعه کشت محصولات پرآب‌بر و اجرای طرح‌های پایلوت با همکاری نهادهای ملی و بین‌المللی در دستورکار است.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به شرایط نامطلوب منابع آبی و کاهش ورودی آب، افزود: استفاده از فناوری‌های نوین و اقدامات عملیاتی در حاشیه دریاچه ارومیه با همراهی تشکل‌های زیست‌محیطی در اصلاح الگوی مصرف آب در احیای دریاچه نقش کلیدی دارد.

کد خبر 6692662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها