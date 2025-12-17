به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر چهارشنبه در نشست تشکلهای مردمنهاد زیستمحیطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، با تأکید بر لزوم اجرای همزمان اقدامات علمی، عملیاتی و مشارکتی، گفت: احیای پایدار این زیستبوم راهبردی بدون همت عمومی و نقشآفرینی جدی تشکلهای مردمی در کنار دولت امکانپذیر نبوده و مشارکت اجتماعی میتواند مسیر احیا را تثبیت کند.
استاندار آذربایجانغربی، نبود ارتباط مؤثر و سازمانیافته میان نهادهای مردمی و دستگاههای اجرایی را یکی از خلأهای اساسی دانست و افزود: دریاچه ارومیه تنها یک مسئله زیستمحیطی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و معیشتی گستردهای دارد و نباید به موضوعی سیاسی تقلیل یابد.
رحمانی همچنین با اشاره به وابستگی معیشت مردم منطقه به وضعیت دریاچه ارومیه، بر ضرورت برنامهریزی دقیق و اقدام بهموقع تأکید کرد و اظهار داشت: مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه باید بهصورت شفاف با تشکلها بررسی شود تا میزان تحقق اهداف و نتایج آن مشخص شود.
وی در ادامه با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت علمی دانشگاههای منطقه، افزود: استفاده از دانش بومی و پژوهشهای تخصصی یکی از محورهای اصلی احیای دریاچه ارومیه است.
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه مدیریت مصرف آب و اصلاح الگوی کشت را نیز از اولویتهای جدی برشمرد و خاطرنشان کرد: توقف توسعه کشت محصولات پرآببر و اجرای طرحهای پایلوت با همکاری نهادهای ملی و بینالمللی در دستورکار است.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به شرایط نامطلوب منابع آبی و کاهش ورودی آب، افزود: استفاده از فناوریهای نوین و اقدامات عملیاتی در حاشیه دریاچه ارومیه با همراهی تشکلهای زیستمحیطی در اصلاح الگوی مصرف آب در احیای دریاچه نقش کلیدی دارد.
نظر شما