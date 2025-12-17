به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، صبح امروز، چهارشنبه ۲۶ شهریورماه در گرد همایی شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی و رؤسای ادارات مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی استان‌های کشور با اشاره به جایگاه و نقش آموزش و پرورش در پیشرفت جوامع گفت: کلیه متخصصان و نخبگان در همه جوامع دستگاه تعلیم و تربیت را مهمترین نهاد در ساخت یک جامعه موفق می‌دانند و پیشرفت پایدار و همه جانبه از بستر آموزش و پرورش عبور می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انسانی عامل خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی است، اظهار کرد: پیش شرط هر گونه تحول در کشور سرمایه گذاری در رشد و تعالی نیروی انسانی است و آموزش و پرورش گذرنامه پرواز به آینده موفق کشور است.

محمود زاده با تاکید بر اینکه فردا متعلق به دانش آموزانی است که امروز در کلاس درس تربیت می‌شوند، تصریح کرد: هر قدر بستر را برای تربیت صالح نیروی انسانی فراهم کنیم همان قدر آینده موفقی برای کشور ترسیم خواهیم کرد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بخشی از جریان تعلیم و تربیت کشور در مدارس غیر دولتی شکل می‌گیرد، گفت: باید از این ظرفیت بسیار خوب که به کمک آموزش و پرورش آمده‌اند، نهایت استفاده را ببریم و ابتکارات و خلاقیت‌های خوب این مدارس را در سایر مدارس تسری دهیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به هفته پژوهش و اهمیت آن، اظهار کرد: تربیت دانش‌آموز پژوهنده که از اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است باید مورد توجه جدی قرار گیرد چرا که پژوهشگران آینده کشور در آموزش و پرورش است که به ثمر می‌رسند.

محمود زاده با اشاره به اهتمام ویژه رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان به مسأله آموزش و پرورش و اولویت قرار دادن آن، یادآور شد: توسعه عدالت آموزشی و پرورشی، ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی، نهضت مدرسه سازی، تحول در کلاس درس و نظام یاددهی یادگیری، بکارگیری روش‌های نوین آموزشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله دغدغه‌های مهم رئیس جمهور و مقام عالی وزارت است که وظیفه همگی ماست که در مسیر تحقق آن تلاش کنیم.