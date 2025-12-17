کوهساری: نماز تمرینی برای حکمرانی معنوی و خودتنظیمی درونی است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کوهساری ظهر چهارشنبه در اجلاس نماز استان قم در سخنانی با تأکید بر جایگاه نماز در زندگی زن مسلمان معاصر، این فریضه را نه صرفاً یک آیین عبادی بلکه سازوکاری برای معماری درونی انسان دانست که می‌تواند در مواجهه با تنش‌ها و نقش‌های متعدد اجتماعی، مسیر رشد و تعادل هویتی را برای بانوان هموار کند.



وی گفت: نماز در منطق قرآن تنها یک کنش فردی نیست، بلکه فرایندی تحول‌آفرین است که از آن به‌عنوان نیروی بازدارنده و سامان‌بخش یاد شده و فلسفه وجودی آن بازگشت به نفس و مبدا هستی است.



کوهساری افزود: مقام صدرالمطلین نماز را کامل‌ترین شکل بازگشت به مبدا وجودی انسان می‌دانند و آن را ابزار بازسازی درونی انسان در محور توحیدی معرفی کرده‌اند.



مدیر دفتر امور بانوان و خانواده ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به چالش‌های هویتی زن مسلمان معاصر گفت: زنان امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض پروژه‌های متعارض هویتی قرار دارند و از یک سو الگوهای مدرن ارزش زن را در دیده شدن و رقابت تعریف می‌کنند و از سوی دیگر گفتمان دینی او را به سمت کرامت انسانی، مسئولیت و معنا هدایت می‌کند و در این مسیر نماز می‌تواند صحنه‌ای برای بازآفرینی هویت بانوان و الگوسازی برای نسل‌های بعدی باشد.



وی افزود: زمانی که زن به عنوان الگویی برای فرزندان خود به نماز می‌ایستد، خویشتن خویش را در افق توحید بازتعریف می‌کند و از نگاه صرفاً بیرونی فاصله می‌گیرد.



کوهساری یادآور شد: در اندیشه اسلامی، حکمرانی پیش از امر بیرونی، یک امر درونی است و نماز تمرینی برای حکمرانی معنوی و خودتنظیمی درونی محسوب می‌شود.



کوهساری با تأکید بر نقش نماز به‌عنوان یک نظام خودتنظیم معنوی اظهار کرد: جامعه‌ای که در آن نماز اقامه می‌شود، پیش از آنکه قوانین بیرونی هدایتگر باشند، افرادش با خود حکمرانی نرم و خودتنظیمی درونی را تجربه می‌کنند و نماز از این منظر یک منظومه فکری و پروژه تمدنی برای ایجاد هویت مستقل و تربیت نسل‌های آینده است.



وی همچنین به اهمیت نقش مادران در عصر فناوری‌های نوین پرداخت و گفت: فرزندان در دنیای دیجیتال و فناوری‌های نوین نیازمند مادرانی هوشمند هستند که با استفاده درست از ابزارهای دیجیتال و بازی‌های آموزشی، بتوانند آموزش و تربیت معنوی و اخلاقی را به فرزندان منتقل کنند.



کوهساری افزود: این مهم نیازمند حمایت و نقش‌آفرینی نهادهای دولتی و آموزشی در تولید محتوای دیجیتال با محوریت خودتنظیمی معنوی و ترویج اقامه نماز است.



مدیر دفتر امور بانوان و خانواده ستاد اقامه نماز کشور در پایان تأکید کرد: نماز نقطه آغاز اصلاح فردی و اجتماعی است و با بهره‌گیری صحیح از آن، مادران می‌توانند فرزندان خود را در مسیر تربیت آگاهانه و هویت‌ساز هدایت کنند و تهدیدهای فناوری را به فرصت تبدیل کنند.