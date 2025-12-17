به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته پژوهش و انتشار ۳ اثرجدید از حجت‌الاسلام سید علیرضا تراشیون، مدیر نشر معارف به همراه معاونین این مجموعه، با ایشان دیدار کردند. در این مراسم، از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه این استاد بزرگوار در زمینه تربیت فرزند و خانواده تقدیر به عمل آمد.

حجت‌الاسلام علیرضا تراشیون، از پژوهشگران و نویسندگان برجسته در حوزه خانواده و تربیت اسلامی است که آثار او در نشر معارف شامل کتاب‌های ارزشمندی چون «تربیت نوردی ۱ و ۲»، «تربیت متشخصانه»، «والد سوم»، «آغازی برای پرواز»، «به وقت نوجوانی»، «محرمانه‌های مردانه»، «محرمانه‌های زنانه» و «خانه‌ای مثل بهشت» می‌باشد.

در این دیدار، برنامه‌های تبلیغی و ترویجی مرتبط با این کتب نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بنا شد گزارشی از این فعالیت‌ها به استاد ارائه شود. ایشان هم از طرح عملیاتی «مجموعه مدارس تربیت حسینی» که در حال اجراست سخن گفتند. جالب توجه است که بسیاری از والدین از کشورهای اروپایی به قم مهاجرت کرده‌اند تا فرزندان خود را در این مدرسه ثبت‌نام کنند، که این موضوع حضار را شگفت‌زده کرد.

این دیدار نه تنها نشان‌دهنده اهمیت پژوهش در حوزه خانواده و تربیت اسلامی است، بلکه تأکید بر نقش مؤثر حجت‌الاسلام تراشیون در تربیت نسل آینده نیز می‌باشد.