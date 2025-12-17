رفع نواقص و برقراری برق در محله دوهزار بندرعباس با اصلاح خطوط برق

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که بارشهای شدید و هشدار سطح قرمز هواشناسی استان هرمزگان را تحت تأثیر قرار داده است، نیروهای اجرایی برق شهرستان بندرعباس با تلاش و فداکاری خود به رفع عیوب خطوط فشار ضعیف و متوسط برق در مناطق مختلف این شهرستان پرداختهاند.
پیشبینیها نشان میدهد که موج دوم بارندگیها از امروز چهارشنبه (۲۶ آذرماه) تا پسفردا جمعه (۲۸ آذرماه) ادامه خواهد داشت. این بارشها پس از سالها خشکسالی، موجی از امید و رضایت در میان مردم استان هرمزگان ایجاد کرده است.
شهرستانهای قشم، بندرعباس، پارسیان، بستک، حاجیآباد، بندرلنگه، بندرخمیر و جزایر لارک، هنگام و هرمز تحت تأثیر این بارشها قرار گرفته اند.
