به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر رستمی ظهر چهارشنبه در جشنواره «جهادگران علم و فناوری» که در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بجنورد برگزار شد اظهار کرد: توسعه واقعی بدون تکیه بر علم، دانش و فناوری امکان‌پذیر نیست و تجربه کشورهای پیشرو نیز این واقعیت را به‌روشنی اثبات کرده است.

وی با اشاره به جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران و کسب رتبه پانزدهم علمی جهان افزود: برای استمرار این مسیر و دستیابی به توسعه متوازن، باید الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را به‌طور جدی مدنظر قرار دهیم و از ظرفیت ارزشمند متخصصان، نخبگان و دانشگاهیان به‌صورت هدفمند بهره بگیریم.