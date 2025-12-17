به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر رستمی ظهر چهارشنبه در جشنواره «جهادگران علم و فناوری» که در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بجنورد برگزار شد اظهار کرد: توسعه واقعی بدون تکیه بر علم، دانش و فناوری امکانپذیر نیست و تجربه کشورهای پیشرو نیز این واقعیت را بهروشنی اثبات کرده است.
وی با اشاره به جایگاه علمی جمهوری اسلامی ایران و کسب رتبه پانزدهم علمی جهان افزود: برای استمرار این مسیر و دستیابی به توسعه متوازن، باید الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را بهطور جدی مدنظر قرار دهیم و از ظرفیت ارزشمند متخصصان، نخبگان و دانشگاهیان بهصورت هدفمند بهره بگیریم.
معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی استان آمادگی لازم برای همکاری، حمایت و همافزایی با پروژهها و برنامههای علمی و فناورانه سازمان بسیج را دارند و این تعامل میتواند به تسریع روند توسعه استان منجر شود.
