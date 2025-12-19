  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۵

مسیر جایگزین «کردلان-باغان» دشتی اجرا شد

مسیر جایگزین «کردلان-باغان» دشتی اجرا شد

بوشهر- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر گفت: در پی مسدود شدن محور روستای «کردلان-باغان» شهرستان دشتی، مسیر جایگزین به طول ۸ کیلومتر اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی عصر جمعه در جریان بازدید از این مسیر افزود: در پی بارش‌های اخیر و افزایش آورد آب که باعث طغیان رودخانه مند شد، پل «کردلان-باغان» دچار آبگرفتگی و تردد از آن غیرایمن شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر ادامه داد: با حضور ماشین آلات سبک و سنگین و راهداران، طی اقدامی جهادی ۸ کیلومتر مسیر جایگزین برای روستاهای مذکور تسطیح و آماده سازی شد تا آمد و شد به روال قبل برقرار شود.

مسیر جایگزین «کردلان-باغان» دشتی اجرا شد

وی از همکاران راهدار، اداره ماشین آلات استان و راهداری شهرستان دشتی در خصوص تسهیل تردد و خدمت رسانی به مردم شهرستان دشتی تقدیر کرد.

مسیر جایگزین «کردلان-باغان» دشتی اجرا شد

کد خبر 6695145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها