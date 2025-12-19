مسیر جایگزین «کردلان-باغان» دشتی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی عصر جمعه در جریان بازدید از این مسیر افزود: در پی بارش‌های اخیر و افزایش آورد آب که باعث طغیان رودخانه مند شد، پل «کردلان-باغان» دچار آبگرفتگی و تردد از آن غیرایمن شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر ادامه داد: با حضور ماشین آلات سبک و سنگین و راهداران، طی اقدامی جهادی ۸ کیلومتر مسیر جایگزین برای روستاهای مذکور تسطیح و آماده سازی شد تا آمد و شد به روال قبل برقرار شود.

وی از همکاران راهدار، اداره ماشین آلات استان و راهداری شهرستان دشتی در خصوص تسهیل تردد و خدمت رسانی به مردم شهرستان دشتی تقدیر کرد.